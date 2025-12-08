Velenosi battezza da "DaV" il primo Pecorino da viti d’altura

Una recente apertura e un nuovo vino sono il binomio perfetto per una colazione davvero ghiotta in queste giornate che con passo di gallo avvicinano al Natale. L'occasione è il battesimo di «Montagna», il primo Pecorino da viticoltura d'altura e a presentarlo in un tempio della gastroenologia come il nuovo Dav by Da Vittorio Louis Vuitton della famiglia Cerea in via Bagutta è Angela Velenosi, anima della cantina che così arricchisce la sua collezione di etichette e prosegue nella strada imboccata per riscoprire e valorizzare vitigni marchigiani destinati ad avere sempre maggior fortuna. Come il Pecorino, una delle varietà autoctone più antiche e sul quale la cantina di Ascoli Piceno conduce studi e ricerche per individuare le aree più idonee alla coltivazione. «Data la precocità di maturazione - assicurano - ambienti più freddi come le alture tra Gran Sasso e Monti Sibillini sono il contesto ideale per il suo sviluppo». Da qui la decisione di produrlo in altura dove grappoli acquisiscono un profilo aromatico più elegante e minerale. E così dopo un percorso di analisi del miglior terroir, la zona scelta per produrre «Montagna» è stata Arquata, in un vigneto a oltre 600 metri di altitudine, con importante escursione termica che gli offre freschezza e acidità da coniugare nei sentori fruttati tipici del clima mediterraneo dell'Adriatico centrale. «Con il Falerio Pecorino di Montagna 2024 - racconta Angela Velenosi con la figlia Marianna (insieme nella foto) - abbiamo voluto esprimere le peculiarità di questo uvaggio, ritornando alla purezza della sua forma più autentica e originaria: è la nostra dedica alle radici di un vitigno espressivo ed elegante». Ad accompagnarlo i piatti del telentuoso chef del DaV Louis Vuitton Edoardo Tizzanini.

Con il Gran Cuvée Gold di Velenosi arriva il «Mini toast legato Louis Vuitton e un mini roll con tartare di manzo». Mini verticale con Pecorino docg Villa Angela 2024 e Rêve Pecorino 2023 con Polpette e purè di sedano rapa.

Poi Roggio del Filare (nel 2022 per la ventunesima volta «Tre Bicchieri» del Gambero Rosso) con il Pacchero alla Vittorio e Ludi Offida docg Rosso 2022 e Verso Sera Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo 2023 con Guancetta e spuma di patate. Chiusura con la Brioche e zabaione e Visciola Top.