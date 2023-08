Che cosa lasciano di buono le Uiversiadi di Chengdu appena terminate? Davvero molto.

La finale di pallanuoto maschile tra Italia e Ungheria è stata scelta come evento finale di queste Universiadi. L’Italia, campione in carica, ha difeso il titolo superando l’Ungheria per 13-11 e collezionando così la sua 17esima medaglia d’oro. Gli Azzurri sono così quarti nel medagliere, dietro Corea del Sud, Giappone e Cina padrona di casa, che ha vinto 103 ori, 40 argenti e 35 bronzi.

Un totale di 6.500 atleti provenienti da 113 Paesi e regioni di tutto il mondo hanno partecipato a 269 eventi in 18 sport a Chengdu tra il 28 luglio e l'8 agosto. Non solo hanno gareggiato con alcuni dei migliori atleti del mondo della loro età, ma hanno ancora assaporato la cultura tradizionale di Chengdu. I direttori della cerimonia di chiusura, Jia Ding e Wei Sijia hanno voluto esprimere la loro creatività - che è stata la cifra di queste Universiadi - fino alla fine e hanno perciò voluto tenere la cerimonia di chiusura fuori dallo stadio, al Chengdu Open Air Music Park: così per la prima volta un grande evento sportivo internazionale si è concluso all'aria aperta.

Una Davidia involucrata (conosciuta anche come l’albero dei fazzoletti) dal palco principale ha segnato l’inizio della cerimonia. I suoi boccioli lanciati in aria hanno assunto la forma delle colombe per significare e diffondere nel cielo un augurio di pace.

Tutte le esibizioni della cerimonia di chiusura, così come molti dei dettagli del suo design, sono frutto della combinazione tra la vitalità delle giovani generazioni e l’eredità della lunga storia di Chengdu. Nel corso della cerimonia la bandiera della FISU è stata ammainata e consegnata a Mahmut Ozdemir, Segretario di Stato tedesco presso il Ministero Federale dell'Interno e della Comunità. Nel 2025 la 32a edizione dei Giochi universitari mondiali si svolgerà infatti nella regione metropolitana Reno-Ruhr.

Un programma intitolato "Passionately Connected by Water and Fire" è stato presentato sul palco per segnare l'ora di inizio delle universiadi Reno-Ruhr 2025 e dagli schermi installati sul palco i cittadini del Reno-Ruhr hanno salutato le loro controparti di Chengdu, invitando tutti alla prossima edizione.

Come riassumere dunque le Universiadi di Chengdu? Un evento sportivo di caratura internazionale organizzato secondo le tradizionali caratteristiche cinesi, ossia modernità e giovinezza. Non hanno acceso soltanto la passione sportiva, ma anche spinto la crescita della città di Chengdu, che questi giochi renderanno “un parco sotto le montagne innevate e una metropoli felice” ancora più dinamica e variopinta.

Infatti, se le Universiadi hanno portato a Chengdu tanti eventi sportivi, hanno anche lasciato alla città dei veri tesori. Il nuovo Chengdu High-tech Sports Center, dove si sono tenute le partite di ping-pong, resterà aperto al pubblico dopo la competizione come del resto molte altre sedi delle Universiadi, che in totale sono state 49, delle quali 13 sono di nuova costruzione mentre le restanti 36 sono state rinnovate, (essendo in maggioranza locate in istituti scolastici e università). Terminati i Giochi, tutti questi luoghi saranno utilizzati per lo sviluppo dello sport universitario, ma in conformità con il principio cinese "una politica per una sede", tutti saranno disponibili per i cittadini e il numero di giornate aperte gratuite o a basso costo non sarà inferiore a 330 giorni all'anno, con un orario di apertura non inferiore a 35 ore ogni settimana dell'anno.

L’Universiade Village sarà consegnato all’Università di Chengdu per un uso sostenibile e per continuare a fornire una piattaforma per gli scambi con i giovani studenti universitari di tutto il mondo.

Durante i giochi il comune di Chengdu ha allestito maxi schermi ad alta definizione per le strade. In via Chunxi, un’importante strada commerciale della città, ne è stato allestito uno ad altissima definizione in 8K per trasmettere le partite più importanti. Tanti sono stati attratti da questi live in 8K e si sono fermati in strada per guardare le gare.

Il comune di Chengdu si è impegnato al massimo per migliorare le infrastrutture informatiche, anche in vista dei prossimi eventi sportivi e fieristici in programma.

Inoltre, durante il periodo di preparazione per le Universiadi, sono state implementate tutte le infrastrutture di trasporti nelle aree urbane e completati oltre 2.000 progetti di risanamento che hanno migliorato significativamente la vita urbana.

Negli ultimi giorni dei giochi i residenti di Chengdu avevano preso a salutarsi chiedendosi l'uno l'altro "hai guardato le partite?". Quasi un effetto ovvio, considerando che in città si sono svolte 18 discipline per un totale di 269 eventi sportivi e la programmazione ha dato a tutti un contatto ravvicinato con tante competizioni sportive di alto livello.

Infine, grazie alle Universiadi, Chengdu ha saputo cogliere l'occasione per farsi conoscere come città celebre per gli eventi sportivi, tanto è vero che al momento la città sta concentrando i suoi sforzi per prepararsi alla Thomas Cup, alla Uber Cup 2024 e ai World Games 2025, e continuare così a promuovere lo sviluppo della propria filiera sportiva.