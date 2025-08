Cina, botteghino estivo da record grazie al film Dead To Righs

In Cina il botteghino estivo del 2025, considerando anche le prevendite, ha superato la soglia dei 7 miliardi di yuan (circa 979 milioni di dollari). Il primato spetta a Dead To Rights, un film sul massacro di Nanchino che ha incassato oltre 1,5 miliardi di yuan (210 milioni di dollari) in appena 10 giorni dal suo debutto, avvenuto lo scorso 25 luglio. Gli incassi giornalieri hanno raggiunto la cifra record di 380 milioni di yuan (53,2 milioni di dollari), segnalando una forte impennata dello slancio del mercato, secondo quanto riportato dai dati delle piattaforme di biglietteria Maoyan e Beacon.

Dead To Rights, il film dei record

Al primo posto del botteghino, come detto, troviamo Dead To Rights. Ambientato sullo sfondo del massacro di Nanchino del 1937, questo film di guerra racconta una straziante storia di sopravvivenza e resistenza. Dopo la conquista di Nanchino da parte delle forze giapponesi, un gruppo di civili di uno studio fotografico locale fu costretto a lavorare foto per l'esercito occupante. In questo modo scoprirono in maniera del tutto casuale prove fotografiche del massacro. Rischiando la vita i protagonisti riuscirono a conservare i negativi portando alla luce le atrocità commesse dagli occupanti.

" A quell'epoca, le fotografie di solito conservavano i momenti più cari della vita. Una singola immagine poteva racchiudere i ricordi di un'intera famiglia ", ha affermato il regista Shen Ao in un'intervista. Eppure, durante il massacro di Nanchino, ha aggiunto, le forze giapponesi hanno utilizzato la fotografia come arma di propaganda. " Lo studio nel nostro film custodisce i crimini che hanno cercato di cancellare. Verità che devono essere svelate ", ha proseguito lo stesso Shen. Il regista ha sottolineato che poche persone comprendono veramente come queste testimonianze fotografiche delle atrocità commesse dai giapponesi in tempo di guerra siano sopravvissute, sottolineando la missione del film: raccontare come i civili cinesi abbiano rischiato la vita per preservare queste prove schiaccianti.

Il film è stato in vetta alle classifiche giornaliere del botteghino in tutte le regioni provinciali della Cina continentale per cinque giorni consecutivi. Finora ha registrato oltre 30 milioni di biglietti venduti, a dimostrazione del suo forte riscontro da parte del pubblico. Dead To Rights ha attualmente un punteggio di 8,6 su 10 su Douban, un importante sito di recensioni cinematografiche. "

Il celebre regista Feng Xiaoning ha definito il film " un nuovo punto culminante " per il cinema cinese. " Alla fine del film, l'intero pubblico è rimasto seduto, immobile, fino alla fine dei titoli di coda. Tutti erano immersi in profondi pensieri ", ha dichiarato aggiungendo che " ogni cinese, e chiunque nel mondo abbia una coscienza, sarà scosso da questo film ".

In Cina il botteghino del cinema spicca il volo

La pellicola sarà distribuita anche in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, Malesia e Singapore. Sono in corso i preparativi per l'uscita del film anche in diversi altri Paesi, tra cui Russia, Corea del Sud, Regno Unito, Germania e Francia. Secondo le ultime proiezioni, Dead To Rights dovrebbe incassare oltre 4 miliardi di yuan, una revisione al rialzo rispetto alle stime precedenti. Se raggiunto, diventerebbe il secondo film cinese con il maggior incasso dell'anno finora, dietro solo al blockbuster d'animazione Ne Zha 2.

Dietro a Dead To Rights, al secondo posto, troviamo la commedia locale The Lychee Road con 623 milioni di yuan. Sul gradino più basso del podio ecco Jurassic World Rebirth della Universal con 555 milioni di yuan.

Tra gli altri film di maggior successo figurano il film d'animazione giapponese, il poliziesco di Peter Chan,, e lo sportivocon Brad Pitt.