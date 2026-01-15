Coca Cola, svelata la ricetta segreta? Il video di LabCoatz che fa milioni di visualizzazioni

Uno youtuber americano, noto come LabCoatz, sostiene di aver decifrato la formula della Coca Cola in un video diventato virale sui social, con milioni di visualizzazioni. " Ho analizzato la bevanda con la spettrometria di massa e creato una replica chimicamente identica ", ha spiegato Armstrong, il creator dietro il canale.

Dal laboratorio al gusto “identico”

Nel video, LabCoatz mostra passo dopo passo come ha ricreato la famosa bibita americana, dall’analisi chimica degli ingredienti fino al mix di aromi che, secondo il suo esperimento, produce un gusto praticamente indistinguibile dalla Coca Cola originale. I test alla cieca, a suo dire, hanno confermato che gli assaggiatori non riuscivano a distinguere la replica dalla bevanda commerciale.

Gli ingredienti principali della ricetta

Secondo LabCoatz e il suo team, la Coca Cola sarebbe composta da una combinazione di essenze e aromi chiave. Tra questi figurano gli oli essenziali di agrumi, come limone, lime e arancia, e le note speziate di cannella, noce moscata e coriandolo. Non mancano poi composti più esotici, come il tea tree oil, impiegato per riprodurre le proprietà delle foglie di coca decocainizzate. A completare la formula ci sarebbero tannini alimentari e altri additivi, utili a bilanciare la cosiddetta “secchezza” del gusto. Rimane tuttavia un elemento ancora più misterioso, il cosiddetto “Merchandise 7X”, una miscela di aromi naturali mai confermata ufficialmente dall’azienda e da sempre avvolta nel segreto.

La leggenda della ricetta custodita ad Atlanta

La formula originale della Coca Cola è considerata uno dei segreti meglio custoditi dell’industria alimentare. Conservata in una cassaforte ad Atlanta, è accessibile solo a pochi dipendenti fidati. L’azienda ha scelto di non brevettare la ricetta, per evitare che la composizione diventasse di dominio pubblico, alimentando così leggende, miti urbani e tentativi di ricostruzione da parte di appassionati e scienziati amatoriali.

Mistero e fascino senza tempo

Da oltre un secolo, la Coca Cola rimane un simbolo globale di mistero e

, e il tentativo di LabCoatz di replicarla ha aggiunto una nuova pagina alla lunga storia di curiosità, esperimenti e speculazioni attorno a quella che molti considerano la bevanda piùdel mondo.