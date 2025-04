La cultura cinese in mostra all’Onu: gli eventi a Ginevra sul tema del “viaggio” nel Paese asiatico

Ascolta ora 00:00 00:00

Martedì 15 aprile, nel palazzo dell’Onu a Ginevra, è stata celebrata la Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite 2025 e il Festival internazionale dell’immagine di China Media Group. Agli eventi, co-organizzati da Cmg, dalla missione permanente della Cina nella città svizzera e da altre organizzazioni internazionali, sono stati invitati circa 300 ospiti, tra cui diplomatici provenienti da una cinquantina di Paesi e rappresentanti di vari enti e istituzioni.

Nel suo discorso video, il vice ministro del Dipartimento della comunicazione del Comitato centrale e presidente di Cmg Shen Haixiong ha dichiarato che il tema dell’evento di quest’anno è “Viaggio in Cina” e che la cultura e la storia della Repubblica popolare stanno riscuotendo sempre più interesse nel panorama internazionale. “Ci auguriamo che, attraverso questo evento, sempre più amici stranieri possano venire in Cina per visitare e conoscere”, ha affermato.

Tatyana Valovaya, direttore generale dell’ufficio dell’Onu a Ginevra, ha sottolineato che la lingua cinese, in quanto una delle più antiche del mondo, è da sempre “un ponte per il dialogo e lo scambio tra civiltà”. “L’evento odierno ci offre l’opportunità di apprezzare la bellezza della diversità culturale e di osservare il mondo da una prospettiva più oggettiva”, ha aggiunto. Concetti, questi, ripresi anche dal rappresentante permanente del Paese asiatico Chen Xu, secondo cui “la celebrazione annuale della Giornata della lingua cinese non solo riflette l’attenzione delle Nazioni Unite verso la lingua cinese e la cultura cinese, ma interpreta vividamente l’impegno costante delle Nazioni Unite nel promuovere il dialogo e lo scambio tra le civiltà del mondo”.

Sul palco sono saliti anche i vincitori delle edizioni degli anni passati del Festival internazionale dell’immagine di Cmg, che hanno condiviso le loro esperienze di viaggio nella Repubblica popolare. L’inglese Max Burns ha espresso un profondo interesse per la cultura gastronomica cinese, mentre la greca Eleni Sotiriou ha condiviso il suo desiderio di tornare nel Paese per studiarne la danza classica e le tradizioni.

Nel corso dell’evento, inoltre, è stato lanciato il prodotto multimediale “Viaggio in Cina con Cangbao” e sono stati proiettati il micro documentario “Origini e Connessioni” e il video promozionale

dell’iniziativa “Scoprire la Cina attraverso il Cinema”. Gli ospiti hanno potuto anche ammirare le mostre fotografiche “Splendida Cina” e “Splendore del patrimonio immateriale”, oltre all’esposizione di pittura “Splendore primaverile”.