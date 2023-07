Ennesima follia politically correct: "Il linguaggio dei segni? Non è inclusivo"

La lingua dei segni? Per i liberal non è abbastanza "inclusiva". L'ossessione della cultura del piagnisteo per l'imposizione di una neolingua e l'inclusione a tutti i costi - in ossequio all'ideologia woke - travalica i confini della ragionevolezza e del buon senso. Il rispetto per le persone non è in discussione, perché il principio di non offendere è sacrosanto: ciò che appare folle è questa rincorsa compulsiva ad apparire "inclusivi" e vicini alle istanze delle associazioni Lgbtq tanto da impiegare forzatamente un linguaggio imbevuto di ideologia, dove il "genere" è in primo piano rispetto alla realtà biologica. Questo spesso a danno dei diritti delle donne, come sanno benissimo le femministe soprannominate in maniera sprezzante "Terf" come Kathleen Stock e la scrittrice J.K. Rowling, accusate a più riprese di "transfobia" solo per aver ricordato un semplice dato di fatto, ovvero sia che la realtà biologica, alla fine, è sempre predominante rispetto a tutto il resto. Piaccia o meno. Nel mondo anglosassone questa folle rincorsa all'inclusività del mainstream ha raggiunto un nuovo picco grazie a un articolo del Washington Post pubblicato il 29 giugno, citato da Italia Oggi.

Linguaggio dei segni nel mirino degli ultra-progressisti

L'illustre quotidiano di proprietà di Jeff Bezos, Ceo e fondatore di Amazon, afferma infatti che le lingue di tutto il mondo stanno cambiando rapidamente per diventare più inclusive e rispettose delle identità Lgbtq+. Il problema, osservano Amanda Morris, Alexa Juliana Ard e Anna Lefkowitz nella loro "inchiesta", è che per le persone che usano la lingua dei segni in America, trovare un modo per esprimere e rappresentare con esattezza le varie identità di genere non è così chiaro. Come spiegare, ad esempio, attraverso la lingua dei segni che una persona è "queer", "non-binary", o "gender fluid"? Può essere davvero complicato, dato che è complesso già di suo. " Con i segni legati all'identità, è difficile trovare un segno che vada bene per tutti ", ammette al Washington Post Julie A. Hochgesang, linguista sorda e professoressa presso la Gallaudet University nel nord-est di Washington. E così il quotidiano ha ben pensato di chiedere a diversi membri della comunità sorda queer di "dimostrare" come il linguaggio dei segni stia evoldendo per essere più linea con il politicamente corretto.

Persino l'arcobaleno non è abbastanza "inclusivo"