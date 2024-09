Biglietti per gli Oasis a prezzi folli: l'antitrust britannica apre un'inchiesta

Ph Simon Emmett

Ascolta ora 00:00 00:00

L'autorità britannica che vigila sulla concorrenza sleale ha aperto un'inchiesta sulla vendita dei biglietti per la tournée 2025 degli Oasis da parte di Ticketmaster. La motivazione riguarda il fatto che i fan "p otrebbero non aver ricevuto corrette informazioni suoi prezzi di vendita e nella maggior parte dei casi riuscire ad acquistarli è risultato impossibile ".

La stessa "musica" con artisti diversi

Migliaia sono state le denunce da parte degli utenti che, come succede con concerti particolarmente attesi, hanno visto lievitare i prezzi in maniera esponenziale e sono stati costretti poi a doverli acquistare su piattaforme secondaria per l'impossibilità di farlo da quelle ufficiali.

Con l'inchiesta si vedrà se Ticketmaster ha adottato " pratiche commerciali sleali, vietate dalla legge e se ai fan sono state fornite informazioni chiare sui prezzi dinamici ", in stile Uber per fare un esempio, utilizzati per stabilire il costo del biglietto in base alla richiesta. Inoltre l'indagine andrà a valutare se gli acquirenti siano stati spinti "a comprare i biglietti velocemente e ad un prezzo più alto di quanto stabilito all'inizio ".

Cosa è successo

Tutto questo enorme bailamme, che non ha toccato solo il Regno Unito ma tutto il mondo , è nato subito dopo l'annuncio dell'attesissima reunion della band, che da 15 anni non si esibiva davanti al pubblico. La vendita dei biglietti si è svolta in pochissimi minuti e la maggior parte di questi sono stati accaparrati da bot (un processo automatizzato che simula l'acquisto di biglietti da parte di una persona) per poi essere rivenduti a cifre incredibili.

L'ente governativo Cma (Competition and Markets Authority) ha già annunciato che indagherà non solo nei confronti di Ticketmaster, ma anche " in altre fonti " come il manager della band e i promotori dell'evento. Ai fan è stato chiesto di inviare le prove che descrivano la loro esperienza di acquisto o il tentativo non andato a buon fine, dopo che i biglietti sono stati messi in vendita la scorsa settimana ed esauriti nel giro di pochissimo.

Cosa sono i prezzi dinamici?

Sempre più utilizzati per concerti ed eventi sportivi, si tratta di prezzi che si allineano alla richiesta del mercato, quindi più questa è alta, più il prezzo aumenterà, ed è proprio questo il punto su cui indagherà la Cma inglese: se nella vendita è stata utilizzata questa modalità o se i prezzi lievitati hanno violato le normative sulla tutela dei consumatori. Inoltre si cercherà di comprendere il perché la maggior parte dei biglietti sia stata venduta solo sulla piattaforma di Ticketmaster.

Le parole della CMA

L'Ad di Cma Sarah Cardell ha spiegato il perché di questa inchiesta in maniera dettagliata: " È chiaro che molte persone hanno ritenuto di aver avuto una brutta esperienza e sono rimaste sorprese dal prezzo dei biglietti al momento del pagamento. Per questo vogliamo ascoltare i fan e la loro esperienza per indagare se è stata violata la legge sulla tutela dei consumatori ".

Dove si esibiranno gli Oasis

I biglietti per i concerti programmati in Regno Unito e Irlanda per luglio e agosto 2025, sono stati messi in vendita il 1° settembre e subito esauriti, ma ne esistono molti acquistabili su

piattaforme secondarie, come detto, a prezzi lievitati. Il tour "Oasis Live 2025" inizierà il 4 luglio 2025 a Cardiff, nel Galles, e le date successive sono in programma a Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino.