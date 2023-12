Perché il biglietto del cinema in Italia costa meno che all'estero

Quanto costa un biglietto per guardare un film al cinema oggi? Il prezzo medio di un tagliando (cartaceo o digitale) è aumentato nel corso dell'ultimo secolo a causa dell'inflazione. Ai tempi della lira, in Italia si pagava qualche migliaio di lire. Oggi nel nostro Paese si può arrivare a spendere anche €12. La cifra a livello nazionale però è comunque più bassa: €9. Ma dipende da diversi fattori: il tipo di film, la località e il cinema stesso. In alcune sale infatti il biglietto può partire dai €7, ma anche meno nel caso ad esempio degli studenti delle università convenzionate. Viceversa, nel caso di pellicole più sofisticate (ad esempio quelle in 4K UHD) per la visione è chiesto un supplemento.

Non dovrebbe sorprendere che in Svizzera il prezzo di un biglietto del cinema ammonta a €21. La Confederazione Elvetica è nota per il suo costo della vita superiore rispetto agli altri Paesi europei: guardare un film costa tanto, ma lo stipendio si aggira intorno ai 6mila franchi al mese. Quindi si paga di più perché si guadagna di più.

Al secondo posto c'è poi la Danimarca, dove il prezzo medio è di €16,27. Cambiando continente, in Medio Oriente, l'Arabia Saudita addebita €15,99 per un biglietto, mentre la Finlandia in quarta posizione fa pagare €15,16. L'Italia, come detto, occupa la 21esima piazza.