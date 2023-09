Rientro a scuola: ecco come affrontarlo senza stress

Il mese di settembre è caratterizzato dal rientro a scuola che desta sempre preoccupazione e ansia nei genitori. Come per il rientro dalle ferie vi è una sindrome specifica legata al rientro delle vacanze scolastiche che va affrontata con molta gradualità. La sindrome del rientro a scuola è legata al cambiamento delle abitudini che destabilizza non solo gli adulti ma anche i bambini che si ritrovano a mutare il loro ciclo sonno- veglia e la routine legata alla propria giornata. Qualche giorno prima del rientro effettivo è bene impostare la sveglia prima per abituarsi ad andare a letto in un orario consono per poter svegliarsi in tempo e senza stress. A soffrire di più il rientro a scuola sono i genitori di quei bambini che cominciano un nuovo ciclo di scuola come la scuola primaria o quella secondaria che prevede il cambiamento di istituto, insegnanti e compagni.

Il consiglio è quello di non lasciarsi travolgere dall’ansia perché così facendo si rischia di trasmetterla anche ai propri figli. Fa molto affrontare questo cambiamento con serenità e in un clima famigliare aperto al dialogo e al confronto in cui poter discutere anche sulle emozioni e le sensazioni contrastanti legate ai cambiamenti che inevitabilmente ci sono nel corso dell’esistenza. A destare preoccupazione nei genitori vi è anche il rincaro prezzi.

Quest’anno infatti è previsto un aumento del 10% sui prezzi di libri, zaini e materiale di cancelleria. La spesa più cara è propria quella dei libri di testo. Si prevede infatti che per gli studenti di prima media spenderanno quasi 500 euro per i libri di testo Per chi inizia il liceo invece la spesa per testi e dizionari è di quasi 700 euro. Il suggerimento delle associazioni dei consumatori è di puntare molto sull’usato recandosi personalmente nelle librerie che lo vendono o acquistare i libri di testo usati direttamente dagli studenti a scuola.

L’usato permette di risparmiare anche il 50 % sul prezzo di copertina. Da tenere d’occhio sono anche i siti on line come eBay, Amazon o Libraccio.it che propongono sconti convenienti sull’acquisto dei libri di testo. Invece per la cancelleria e lo zaino molte sono le librerie che offrono sconti sul corredo scuola per chi acquista i libri di testo in negozio. Molto convenienti sono le scotistiche anche dei supermercati per questo tipo di prodotti.

Per affrontare serenamente l’intero anno scolastico i pedagogisti consigliano di non esagerare troppo con le attività extrascolastiche. È bene che il bambino venga stimolato ma l’importante è non essere sopraffatti da un’agenda piena che lascia poco spazio al gioco e anche alla noia di cui hanno bisogno i bambini per capire cosa fa star bene loro. Invece nell’adempimento dei compiti scolastici mai fare l’errore di sostituirsi a loro pur di completarli. L’ideale è sedersi accanto e stimolare i propri figli a finirli senza pressioni o arrabbiarsi.

Uno degli errori più comuni è confrontare i propri figli con quelli degli altri. Non va fatto perché ogni bambino è diverso e ha tempi e capacità differenti. L’invito ai genitori è quello di non smettere mai di supportare i loro figli, di rispettare i loro tempi e ascoltare i loro bisogni, dubbi, preoccupazioni e difficoltà senza giudicare o sminuire. Il dialogo e il confronto sono strumenti preziosi per far crescere i propri serenamente e per aiutarli ad acquisire autostima e autoefficacia.