Scomparsa Ruth Westheimer, dottoressa famosa come "nonna Freud" del sesso

Se n'è andata all'età di 96 anni Ruth Westheimer, la consulente sessuale più famosa d'America che con i suoi programmi radiofonici e televisivi portati avanti in maniera divertente. Parlava di sesso e dei problemi legati a questo, tanto da essere soprannominata "Nonna Freud". A darne notizia il suo portavoce Pierre Lehu.

Il suo grande successo

Aveva solo 50 anni qundo per la prima volta andò in onda nel 1980 nella stazione radio di New York WYNY, rispondendo alle domande su sesso e relazioni, inviate dagli spettatori. Il programma chiamato Sexually Speaking (sessualmente parlando), era un piccolo segmento di soli 15 minuti che andava in onda la domenica dopo la mezzanotte. Il successo fu però tale che rapidamente la dottoressa diventò uno dei sessuologi più richiesti alla radio e alla tv, diventando poi una grande imprenditrice di se stessa.

Negli anni '80 diventò talmente famosa da essere presente in decine di programmi. Teneva una rubrica sulla rivista Playgirl e il suo nome era stato dato addirittura ad un gioco da tavolo. Ma non solo, le sue guide sulla sessualità andavano a ruba e gli studenti universitari la adoravano a tal punto, che pur di averla nei Campus venivano sborsate cifre da capogiro. È poi apparsa nelle pubblicità di automobili, bibite, shampoo macchine da scrivere e, non in ultimi, preservativi. Apparve anche nel film Una donna o due, con Gérard Depardieu e Sigourney Weaver anche se lei ci teneva a specificare che non era un'attrice.

Il cambiamento di un'epoca

A prescindere dal lato commerciale, che la dottoressa riuscì a sfruttare al meglio, a lei va il grande merito di aver influenzato i costumi sessuali dell'epoca. Gli anni '80 erano un periodo dove si abbondava di talk show sul sesso, ma nessuno come lei riuscì a parlarne in maniera così "medica e specifica". " Perché non condividere il mio sapere sul sesso con il grande pubblico - raccontò in un'intervista - io sto promuovendo l'afabetizzazione ".

Il suo esplicito modo di parlare era però caramellato da una modalità che non faceva pensare a qualcosa di sconveniente, anzi, ma non si tirava indietro nel raccontare come funzionavano davvero le cose sotto le lenzuola. Probabilmente fu proprio questo il segreto del suo grandissimo successo. La Westheimer, Non parlava solo di sesso ma anche di sentimenti. Come rinvigorire la passione in una coppia e quei piccoli segreti che ora con l'avvento di internet possono essere a disposizioni di tutti, ma che all'epoca erano davvero oro colato soprattutto perché arrivavano da un sessuologo.

Figlia del sogno americano

Era arrivata in America poverissima con in tasca solo una laurea alla Sorbona e una grande determinazione dovuta alle difficoltà della vita, essendo stata orfana dell'Olocausto, rifugiata e combattente nella guerra per l'indipendenza israeliana. Raggiunse New York nel 1956 con due unioni naufragate alle spalle. A Parigi aveva sposato un israeliano " il primo ragazzo che si è offerto di sposarmi ", raccontò sorridendo, ma il loro matrimonio non resse al suo amore per gli studi di psicologia.

Il secondo marito, da cui ebbe una figlia, era invece francese, ma non era intellettualmente alla sua altezza (come scrve il New York Times), e anche questa unione finì miseramente. In America la sua vita era concentrata soprattutto sulla crescita della figlia da madre single e dai suoi immancabili studi. Per tirare avanti aveva fatto qualsiai tipo di lavoro compresa la domestica per un dollaro all'ora. Dopo aver conseguito un master alla New School for Social Research nel 1959 fu assunta come assistente di ricerca presso la School of Public Health della Columbia University.

Il grande amore per lo studio

Caparbia e determinata fu poi nominata direttrice della clinica di Harlem Planned Parenthood nel 1967 ma non cosiderò questo un punto di arrivo perché, nonostante il grande lavoro, continuò gli studi fino ad avere il dottorato in educazione alla Columbia nel 1970 e un post dottorato in sessualità umana al NewYork-Presbyterian Hospital, formandosi con Helen Singer Kaplan, considerata una delle pioniere dei terapisti sessuali.

La vita privata

Dopo due matrimoni falliti e lunghi anni di studi nel 1961, mentre sciava nelle Catskills, incontro l'uomo perfetto per lei, Manfred Westheimer. Come lei un rifugiato ebreo tedesco. Il loro matrimonio durò fino al 1997 quando lui morì. Non particolarmente fortunata in amore lo fu invece nel lavoro. Il suo primo programma radiofonico che la fece conoscere al grande pubblico, arrivò grazie alla fama che suscitavano all'epoca le sue conferenze. All'inizio veniva pagata 25 dollari alla settimana per poi diventare milionaria dopo il grande successo.

Nel 2019 le venne dedicato un documentario diretto da Ryan White, "Ask Dr. Ruth", che raccontava il suo viaggio come terapista sessuale delle celebrità. Nel 2023 era stata nominata ambasciatore onorario dello stato di New York dal Kathy Hochul.

Non voglio essere conosciuto solo come terapista sessuale -

voglio essere conosciuta come terapista

In quell'occasione perlò del grave problema dell'isolamento sociale associato a molteplici problemi di salute mentale. "disse all'epoca -".