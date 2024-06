"Spero di tornare presto", cosa rivela la nuova lettera di Kate Middleton

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il video messaggio rilasciato a marzo, con il quale Kate Middleton ha annunciato al mondo di aver avuto un cancro e di aver iniziato le cure, la principessa del Galles aveva preferito isolarsi e non rilasciare più alcuna dichiarazione pubblica. Tante le indiscrezioni che in questi mesi si sono rincorse sul suo stato di salute ma ora è lei a parlare, inviando una lettera alle Irish Guards per scusarsi di non aver partecipato alle prove finali prima della parata Trooping the Color in onore del compleanno del re.

" Essere il vostro colonnello rimane un grande onore e sono molto dispiaciuta di non poter fare il saluto alla rassegna dei colonnelli di quest'anno ", ha scritto la moglie del principe William, che come principessa del Galles è stata nominata colonnello onorario delle Irish Guards. " Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento, tuttavia spero di potervi rappresentare di nuovo molto presto ", si legge ancora. Sono state le stesse Irish Guards a condividere su X la lettera della principessa. Evidente sul volto delle Irish Guards la commozione nell'ascoltare le parole del "colonnello Catherine", come si è firmata la moglie di William nella lettera.

La prova generale della parata militare annuale, che si tiene ogni anno in occasione del compleanno ufficiale del monarca, è uno degli appuntamenti ai quali la principessa del Galles è chiamata a presenziare. Con l'ascesa al trono di Carlo III, la tradizionale parata del Trooping the Color sarà il 15 giugno ma oggi la principessa avrebbe dovuto presenziare all'ultima esercitazione prima dell'uscita ufficiale. Il Trooping the Color è una tradizione di 260 anni in cui le truppe in uniforme completa sfilano davanti al re con la loro bandiera cerimoniale, nota anche come “colore”.

Il principe William dovrebbe partecipare al Trooping the Color in veste di comandante delle Irish Guards, prendendo parte attivamente alla sfilata.

Il re Carlo, invece, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, non parteciperà alla parata a cavallo ma a bordo di una carrozza insieme alla regina Camilla. Nonostante lui sia tornato attivamente alla guida del Paese, è comunque un uomo di una certa età che sta curando un tumore.