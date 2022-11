Diabolik compie 60 anni: ecco quanto vale oggi il primo numero "Il Re del Terrore"

Sono trascorsi sessant’anni dalla pubblicazione del primo numero di Diabolik. Il 1° novembre del 1962 uscì “Il re del terrore”, costo 150 lire. Il primo di una lunga serie di capolavori firmati dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, signore borghesi di Milano capaci di dare via a un antieroe ricco di contraddizioni quanto ammaliante.

Il primo numero di Diabolik è entrato nella storia, esattamente come il suo protagonista. Un ladro abile, esperto in chimica, capace di travestimenti straordinari. Ma anche dotato di un codice d’onore ben preciso e mai trasgredito. Da sessant’anni, inoltre, resiste anche Ginko, l’ispettore che ricorda da vicino un commissario francese e che continua a dare la caccia senza sosta al suo nemico numero uno.

Una delle novità del fumetto è anche il suo formato tascabile, pensato in primis per i viaggiatori, mentre a livello artistico ha segnato la nascita del fumetto nero italiano. Storie dal grande sapore cinematografico, celebrate sul grande schermo sia da Mario Bava (1968), sia dai Manetti Bros. (2021). Senza dimenticare gli spot pubblicitari, le serie animate e il grande merchandising ad hoc.

Quanti fumetti di Diabolik esistono

Sono 909 gli albi di Diabolik. Dal 1° novembre 1962 al 1° novembre 2022 sono stati pubblicati oltre novecento fumetti dell’amato ladro. Il numero dei sessant’anni è intitolato “Prossimi alla fine”. Ovviamente non si riferisce all’amore degli appassionati per l’antieroe romantico e decadente. Numeri incredibili, che stabiliscono un primato ineguagliato nel mondo del fumetto d’avventura nostrano.

Quali sono i fumetti più rari

In circolazione da sessant’anni, il fumetto delle sorelle Giussani è spesso al centro delle vite dei collezionisti. I numeri più rari di Diabolik sono sicuramente quelli della Prima Serie, come testimoniato dalle cifre da capogiro circolate sul web. “L’opera prima”, se così possiamo ribattezzarla, è sicuramente tra le più rare: parliamo de “Il re del terrore”, l’esordio del ladro e di Ginko. Impossibile non citare “L’inafferrabile criminale” del febbraio 1963, “L’assassino fantasma” del giugno 1963 e “L’arresto di Diabolik” del marzo 1963. Infine, segnaliamo “Terrore sul mare” del luglio dello stesso anno.

In che ordine leggere Diabolik

Diabolik si può leggere tranquillamente in ordine cronologico, ma bisogna fare una precisazione a tal proposito. I primi tre anni di pubblicazione del fumetto (1962-1964) vengono comunemente definiti “Prima Serie”, mentre il quarto anno (1965) viene chiamato “Seconda serie”. A partire dal quinto anno, la serie viene indicata con i numeri romani, come del resto è riportato nelle copertine dei vari albi. Ad esempio: Anno V, Anno VI, Anno VII e così via fino all’anno LXI, ovvero il 2022.

Quanto vale il primo numero di Diabolik

Come evidenziato in precedenza, il primo numero di Diabolik rientra tra i fumetti più rari della saga. E di conseguenza fa parte dell’elenco dei più pregiati, nonché costosi. Il numero 1 del 1° novembre 1962 – quindi della primissima edizione, non una ristampa – ha un valore che oscilla tra i 5 e i 20 mila euro. Molto dipende dal mercato e dalle “condizioni” del prodotto, ovvero il suo stato. Una cifra importante, ma bisogna considerare diversi fattori. In primis, la scarsa diffusione: “Il re del terrore” infatti fu venduto solo nelle principali edicole di alcune città del Nord Italia.