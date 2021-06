Intrighi, amori e omicidi nella nuova stagione di Elite

Si conferma una tra le serie tv più celebri di Netflix, capace di consolidare il suo successo anno dopo anno. I nuovi episodi che compongono la stagione 4 di Elite sono disponibili dal 18 giugno, e fin dall’inizio, promettono tante scintille e molti colpi di scena. Creata da Carlos Montero e Dario Madrona, Elite è la serie spagnola che ha fatto conoscere al mondo intero le abitudini di un gruppo di adolescenti – dissipati – che frequentano uno tra i licei più esclusivi di tutta Madrid. Una serie tv dai temi forti e attuali, e che miscela diversi generi come il drama, il thriller e il racconto di formazione. Anche se non è esente da difetti, ad oggi Elite è proprio sulla bocca di tutti, diventando un vero e proprio fenomeno di massa grazie alla sua influenza nel mondo dei social network.

Elite, le novità della stagione 4

Mentre qui in Italia gli studenti sono impegnati con gli esami di fine anno, a Madrid è tempo di tornare tra i banchi di scuola. Sta per iniziare un nuovo anno scolastico nel liceo di Las Enchinas e Diego Martin, il nuovo direttore, uno tra gli uomini d’affari più influenti di tutta Europa, ha tutte le intenzioni di cambiare le dinamiche interne all’istituto per cercare di portare ai fasti di un tempo l’esclusivo liceo madrileno. I vecchi studenti, complici le loro malefatte, dovranno stare molto attenti dai cambiamenti che si troveranno ad affrontare. Non solo dovranno difendersi dallo sguardo attento del nuovo direttore, ma anche da Ari, Mencia e Patrick, i figli di Diego, i quali si inseriscono a fatica nuova realtà così competitiva del Liceo di Las Enchinas.

Tra nuovi arriviti e gli studenti già iscritti è subito scontro, tanto da mettere in serio pericolo gli equilibri già precari. Come nelle stagioni precedenti, ci sarà spazio per tutti i classici temi di un racconto per teenagers. Nella quarta stagione si rincorre il vero amore, ci saranno scene bollenti di sesso (anche promiscuo), non mancheranno le vedette, i tradimenti, i colpi bassi e un nuovo omicidio. Chi tra i personaggi della serie soccomberà agli eventi?

Colpi di scena a gogo per un racconto poco teen

Anche questa volta ci sono tutti i presupposti per un’altra stagione da non perdere. Elite, nonostante lo scorrere del tempo e nonostante abbia perso un po’ della sua verve, riesce sempre a trovare il modo di re-inventarsi e a catturare l’attenzione del pubblico. Ciò che non cambia sono i temi trattati all’interno della vicenda, che si focalizzano sulla diseguaglianza sociale, la criminalità, l’omosessualità e la tossicodipendenza. Anche in questo caso, traspare un ritratto dei teenager fin troppo artefatto e troppo lontano dalla realtà. Eppure, Elite piace proprio per questo. E intanto che gli episodi della stagione 4 arrivano su Netflix, fervono già i preparativi per il capitolo numero 5 della serie, annunciato lo scorso mese di gennaio.