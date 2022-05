La pace in cielo, Fedez e J-Ax: le sette parole più belle della settimana

Google usa i numeri per costruire le classifiche delle sue ricerche. Noi vogliamo usare un criterio diverso: la poesia, l'arte, insomma la bellezza. E queste sono le parole più belle di questa settimana:

Cronaca internazionale: insieme in cielo

Samantha Cristoforetti è ora su nei cieli insieme ad altri astronati, tra cui alcuni russi. Ma, per quanto siano “rattristati e devastati” dal conflitto, ciò che prevale “è il nostro comune impegno per il successo della missione”. Segno che a volte basta alzare gli occhi per scoprire che viviamo tutti sotto lo stesso cielo e abbiamo un destino comune. Basterebbe questo per fermare qualunque guerra.

Cronaca interna: restiamo uniti

“Restiamo uniti nella sinodalità”. Con queste parole inizia il suo mandato il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Noto per il suo buonsenso e per la sua attenzione verso gli ultimi e la pace, dovrà usare tutti questi ingredienti per dare sapore a una realtà ecclesiastica italiana oramai distaccata dal paese reale e in una prolungata crisi di identità. Gli auguri più sinceri.

Economia: nuovi equilibri

E così Apple sposta il grosso della sua produzione fuori dalla Cina. Questa è una delle tante notizie che dipingono un cambiamento profondo che è in corso e che vede le grandi potenze ridefinire i propri rapporti economici. Se questa sia una bella o una cattiva notizia lo scopriremo negli anni. Di sicuro però questa direzione porta più lontani da alcuni lati oscuri della globalizzazione che vengono da anni denunciati. Nuovi equilibri dunque. Speriamo di viverli rimanendo in piedi.

Spettacolo: riconciliazione

E così Fedez e J-Ax hanno fatto la pace. Dopo vari anni di freddezza dopo la rottura del loro connubio artistico e umano ritornano insieme per un concerto di beneficenza. La recente malattia di Fedez deve essere stato uno degli elementi scatenanti questo desiderio di riconciliazione fra i due vecchi amici. Le vie della pace sono meravigliosamente misteriose. Almeno quanto quelle del rap.

Arte e letteratura: poesia fra i ventenni

Ci sono state molte critiche per il libro di poesie di Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin (che non vorrebbe essere definita tale). Forse non saremo di fronte alla nuova Merini, ma il suo libro è la testimonianza che la poesia è un genere che sta tornando a vivere, specialmente fra i giovani. E non può esistere notizia più bella di questa.

Sport: bellezza in bicicletta

Non sembra stancare il Giro d'Italia. Quest'anno compie 113 anni eppure questo connubio fra tv, ciclismo e le meraviglie del nostro paese continua a proporsi in tutto il suo splendore e a tenere attaccati ai teleschermi milioni di italiani. Forse il Giro è l'occasione giusta per unificare ogni angolo d'Italia all'insegna di ciò che accompagna lo scorrere delle ruote: la bellezza di cui è pervaso questo paese straordinario. Viva il Giro. E viva l'Italia, paese del bello.

Tecnologia e scienza: intelligenza artificiale

Un gruppo di scienziati con un manifesto ci rassicura e ci fa sapere che l'intelligenza artificiale, che sta diventando sempre più parte delle nostre vite, non ci sostituirà e anzi bisogna approcciarla con tecno-ottimismo. Sembra che un mondo nuovo si stia aprendo molto velocemente alle nostre vite. E, in mancanza di quella organica, finirà che dovremo accontentarci dell'intelligenza artificiale.

I trend su Google

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono invece stati: Stranger Things, Ray Liotta, Antonella Clerici infarto, Roma-Feyenoord, 730 precompilato, Inter, Giulia De Lellis.