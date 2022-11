Scoppia la passione al Gf Vip: Antonino Spinalbese bacia Giaele

Chissà se anche Belen Rodriguez si è accorta dell'intesa nata tra il suo ex, Antonino Spinalbese e la modella veneta Giaele De Donà. Nella casa del Grande fratello vip i due sono sempre più vicini e nelle ultime settimane i loro atteggiamenti hanno fatto molto parlare gli inquilini di Cinecittà. Per qualcuno tra Antonino e Giaele sarebbe già successo qualcosa sotto le lenzuola, ma a fare parlare oggi è il bacio che i due si sono scambiati nella notte.

Giaele è sposata con l'ingegnere americano Bradford Beck. La coppia si è unita in matrimonio a Tulum, in Messico, pochi mesi fa ma la loro relazione, contrariamente agli standard, è aperta a altre conoscenze. La De Donà lo aveva chiarito poco dopo il suo ingresso al Gf Vip quando aveva manifestato il suo interesse per Antonino Spinalbese. Con il passare delle settimane la complicità tra l'ex di Belen e la modella si è fatta più intima e negli scorsi giorni ci sono state alcune effusioni intime, che hanno fatto molto discutere i telespettatori.

La libertà coniugale della coppia è stata ribadita anche dal marito, che negli scorsi giorni le ha fatto recapitare una lettera nella quale la invitava a mantenere comunque un atteggiamento rispettoso. Ma Giaele continua comunque a flirtare con Spinalbese e nelle ultime ore i due hanno fatto un ulteriore passo in avanti nel loro rapporto. Antonino e Giaele stavano giocando al gioco della bottiglia con altri concorrenti e quando la freccia ha indicato Antonino, Daniele Del Moro ha suggerito il bacio con la De Donà. "Ho un rapporto di amicizia con Antonino, se non gli va cambio ", ha chiarito Daniele notando la reticenza di Spinalbese, ma quest'ultimo si è voltato e ha baciato la modella e l'imbarazzo alla fine è stata evidente.

La reazione del popolo dei social è stata forte. Qualcuno ha apprezzato che la coppia si sia lasciata andare dopo giorni di flirt, altri invece hanno accusato la modella di avere mancato di rispetto al marito, che però nei giorni scorsi era stato pizzicato in compagnia di una misteriosa donna. E qualcuno chiede un confronto tra i due nelle prossime puntate.