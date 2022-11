Lo schiaffo e le critiche: Antonella Fiordelisi nella bufera

Dopo il caso Totti, Antonella Fiordelisi torna a fare parlare di sé per l'atteggiamento che sta avendo all'interno della casa del Grande fratello vip. Con l'ingresso di Micol e Oriana - due nuove concorrenti che hanno varcato la porta rossa di Cinecittà nella diretta di giovedì sera - Antonella ha letteralmente tirato fuori gli artigli e ha avuto subito uno scontro con entrambe. Le nuove arrivate non si sono fatte intimidire, ma i toni della Fiordelisi non sono piaciuti ai telespettatori che, dopo avere assistito allo schiaffo che l'influencer ha rifilato a Edoardo durante una discussione su Micol, l'hanno duramente criticata sul web.

Con l'arrivo di Micol e Oriana, Antonella ha cambiato atteggiamento e alcuni battibecchi avuti con loro nelle scorse ore l'hanno messa nel mirino delle critiche. Agli internauti la Fiordelisi è apparsa piuttosto ostile nei confronti delle due gieffine. Le sue provocazioni e qualche battuta di troppo non sono piaciute al popolo del web, che ha visto nel suo modo di fare un comportamento infantile e poco maturo.