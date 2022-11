"Senza età". Dai 'boomers' agli 'zers', l'importante è… collaborare

Si sente spesso parlare di "generazioni" come se fossero degli insiemi disuniti di persone, accorpate in base all'anno di nascita. In parte è vero ma è sbagliato considerarli come corpi disuniti e non comunicanti perché, come spiega Diego Martone, presidente e fondatore di Demia, nel suo libro "Senza età", in realtà ogni generazione ha una connessione con le altre. " Come i cinque cerchi delle Olimpiadi ", si legge nella quarta di copertina del volume. Una similitudine che dà precisamente l'idea di quello che Martone vuole che emerga dal suo libro.

Diego Martone è uno dei massimi esperti italiani di indagini demoscopiche e ha riversato in questo libro la sua conoscenza in materia, realizzando un volume che va ad analizzare con dati di prima mano le caratteristiche delle generazioni che ora convivono nel nostro Paese. In questo saggio edito da Egea, Martone va a fondo nella questione e si interroga su quale sia la percezione di ogni generazione su quelle che l'hanno preceduta. Il risultato è una fotografia accurata di Silent Generation, Baby Boomers, Generazione X, Millennials e Generazione Z, dei quali l'autore indaga peculiarità, differenze (in termini non solo socio-economici ma anche valoriali) e soprattutto opinioni e relazioni

reciproche.

In questo libro si trova un vero e proprio viaggio nel mondo proprio di ogni generazione, in cui si vanno a individuare similitudini e distanze ma anche i terreni culturali sui quali ogni generazione può collaborare con le altre. L'analisi fatta da Diego Martone è straordinariamente complessa nella sua apparente semplicità, perché viviamo in una società in cui le 5 generazioni si trovano a confrontarsi continuamente su più ambiti e livelli.