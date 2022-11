Tu la conosci Claudia? Alla scoperta di Milano con Aldo, Giovanni e Giacomo

Tu la conosci Claudia? è il film che va in onda questa sera alle 21.00 su Cine34, il canale interamente dedicato alle produzioni made in Italy. Si tratta dell'ennesima collaborazione tra il regista Massimo Venier e il trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Un sodalizio artistico che, negli anni, ha dato al pubblico piccoli gioielli come Tre uomini e una gamba e Chiedimi se sono felice.

Tu la conosci Claudia? La trama

Il settimo anno di matrimonio è, per antonomasia, l'anno in cui si affronta la crisi. Ne è un esempio l'unione tra Giovanni e Claudia (Paola Cortellesi), una donna che è sempre più insoddisfatta della sua relazione e che cerca ogni possibile via di fuga. Claudia, intanto, si convince di poter aiutare Giacomo, un uomo che dopo il divorzio sembra aver perso qualsiasi voglia o gioia di vivere. Tra i due comincia a nascere un forte sentimento che porta Claudia a stringere una relazione clandestina. Tutto, però, precipita quando la donna scompare e Giovanni è messo davanti all'evidenza. Le cose, tuttavia, si complicano ancora di più quando all'orizzonte appare Aldo, anche lui innamorato di Claudia. I tre, sotterrando gelosie e dubbi, decidono di partire alla ricerca della donna amata.

Alla scoperta delle location del film

Tu la conosci Claudia? è, al pari di altri film con Aldo, Giovanni e Giacomo, una pellicola piena di frasi e scene memorabili. Ne è un esempio la sequenza in cui Aldo incontra in un bar la donna proprietaria della voce del suo navigatore. In un battito di ciglia l'uomo si perde nelle fantasie, dove si vede al fianco della donna a cantare insieme Insieme a te non ci sto più, noto brano firmato da Caterina Caselli. La scena fa ridere anche perché si tratta di un omaggio a La stanza del figlio, pellicola diretta da Nanni Moretti e presentata al festival di Cannes nel 2001. Inoltre, come accadeva ad esempio con Tre uomini e una gamba, anche questo film di Massimo Venier può rientrare senza sforzo nella categoria delle pellicole on the road, vale a dire quei film che utilizzano il tema del viaggio per raccontare la crescita o le avventure tragi-comiche dei protagonisti.

Questo sotterfugio ha permesso al regista e ai tre comici di portare sul grande schermo alcuni angoli della "loro" Milano. Come si legge su Si Viaggia, infatti, il film è pieno di location del capoluogo lombardo. Poco dopo l'inizio di Tu la conosci Claudia?, ad esempio, c'è una sequenza in cui si vedono i tre protagonisti alla guida delle loro tre automobili. Il passaggio che scorre fuori dal finestrino è quello di Via Vittor Pisani, il vialone che funge da collegamento tra Piazza della Repubblica e la Stazione Centrale. Punto di riferimento di questa zona è la Torre Breda, uno degli edifici più alti di Milano, capace di sovrastare anche la famosa statua della Madonnina, simbolo di Milano. Poco più tardi, nel film, i tre protagonisti finiscono con il tamponarsi, dando il via a quella che è anche una classica commedia degli equivoci. L'incidente avviene su Via Adda, non lontana dalla zona della scene precedente. Lo sguardo di Massimo Venier, però, è capace di abbracciare tutta Milano durante le riprese di Tu la conosci Claudia?

Infatti il regista ha deciso di posizionare alcuni dei suoi protagonisti in delle zone facilmente riconoscibili. Giovanni abita in un appartamento che si snoda tra le famose zone di Porta Venezia e Corso Buenos Aires, mentre Giacomo vive in Via Cola di Rienzo, nella zona che è diventata famosa per essere quella in cui ogni anno si tiene la cosiddetta Design Week. E, ça va sans dire, tra i luoghi proposti da Tu la conosci Claudia? non potevano mancare i Navigli, vero simbolo della movida milanese e spesso teatro anche di fatti di cronaca.