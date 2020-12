Il calendario contro la pandemia armato di bellezza e resilienza

Un calendario, ai tempi del Covid, è un atto di coraggio. C’è l’incertezza del futuro, c’è la difficoltà di programmare un lavoro, un viaggio, perfino un banale appuntamento. Ma un calendario può essere anche una bandiera, la volontà di non arrendersi, la voglia di crederci e di ricominciare. Ecco perché Tiziana Luxardo, erede di una dinastia che ha fatto la storia della fotografia italiana, ha creato per il 2021 un calendario quanto mai al passo con i tempi e gli ha dato il titolo di "Italienza", cioè l’incrocio tra Italia e resilienza, un gesto quasi di ribellione contro la pandemia, un urlo di liberazione da un incubo che sembra non finire mai, realizzato in collaborazione con il Codacons. Dodici tavole con dodici ragazze in bianco e nero, in mano una cartolina con francobollo, come quando non c’erano le mail, quando le parole uscivano dalla penna e non dalle tastiere, la mascherina sulla bocca tricolore. “È un inno alla rinascita e alla bellezza dei luoghi, ora mortificata dall’assenza di turisti”.

L’Italia dei borghi che non si arrende e che vuole ricominciare. Non è la prima volta che il Codacons e Tiziana Luxardo collaborano nella realizzazione di campagna di sensibilizzazione, dal bullismo alla violenza sulle donne, dal contrasto alla ludopatia all’ abuso di internet. Stavolta c’è la novità, l’evento colore che dà una nuova luce al bianco e nero: “A rimarcare - aggiunge la Luxardo - l’orgoglio, l’identità e l’appartenenza: un richiamo a restare uniti e superare questo momento di grande difficoltà del Paese”. Il calendario sarà distribuito gratuitamente dal Codaccons, lo si può trovare anche sul sito internet dell’associazione consumatori. Può essere il calendario della rivoluzione. E a fine anno farci trovare in un mondo migliore.