Ecco quanto guadagnano gli influencer per un singolo post

La domanda che da anni in tanti i fanno scorrendo i social è sempre una: quanto guadagna un influencer? Impossibile definire una cifra, non esiste un minimo salariale o una tariffa oraria. Tuttavia, la società di strategia e comunicazione digitale DeRev ha effettuato un'analisi e i dati che sono emersi non lasciano spazio a dubbi, perché quello dell'influencer sembra essere l'unico mestiere che, al momento, nel nostro Paese vede aumentare i compensi, con un incremento del 20% rispetto al 2021.

Il Sole 24 ore ha effettuato una stima, rivelando che nel nostro Paese ci siano circa 350mila influencer o, meglio, persone che monetizzano sfruttando i social network. Rientrano in questa cerchia i content creator con piccoli numeri, che si rapportano con una piccola cerchia di utenza, ma anche le celebrità, note a tutti e anche per questo capaci di rivolgersi a un pubblico molto ampio per la monetizzazione. Sarebbe un errore considerare questo settore come una frivolezza o una moda passeggera, perché il suo indotto comprende anche altre figure professionali, come i social media manager, le agenzie talent e i centri media: una vera "industria degli influencer", così come l'ha definita DeRev, che al momento impiega circa mezzo milione di persone.

Stilando una classifica, risulta che su YouTube attualmente ci sia un margine più ampio di crescita, grazie all'aumento del 60% dei compensi per i creator. Segue a ruota Instagram, dove si registra un incremento del 33%. Al terzo posto c'è TikTok, dove i creator hanno visto aumentare i loro compensi del 22%. Solo Facebook, al momento, registra una flessione, anche piuttosto marcata, nell'ordine del 35%, a causa di una generale perdita di affezione nei confronti del social network.

Su Facebook, al momento, un singolo post non viene pagato più di 5mila euro, contro i 15mila dello scorso anno. Su YouTube, una menzione commerciale in un video di 60 secondi può arrivare a valere fino a 15mila euro. Numeri ben diversi su Instagram e TikTok, dove per gli influencer i post hanno valore compreso tra 6.500 euro e 75mila euro, riservati ai grandi nomi del calibro di Chiara Ferragni, per fare un esempio.