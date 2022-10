"La guerra dei titani", la prima esposizione londinese di Luna Berlusconi

Nuova esposizione internazionale per Luna Berlusconi. Per la prima volta, un suo quadro verrà esposto a Londra, presso la Saatchi Gallery, che ha ha dedicato un'intera sezione all'arte italiana. L'opera di Luna Berlusconi che ha varcato la Manica è "La guerra dei titani", una tavola 110x80 centimetri, realizzata con la tecnica smalto e magnete.

Un tema aulico ed intellettuale, quello scelto dall'artista, che non può non richiamare alla mente la famosa Nike di Samotracia conservata al Louvre a Parigi. La versione presentata da Luna Berlusconi ha una rilettura moderna, sicuramente minimal, che si presenta in tutto il suo significato avanguardistico in netta sintonia con i modelli di Warhol e della Pop Art con richiami evidenti ai Grandi Cretti di Burri e con un’intensa visione autobiografica ed immedesimativa.

Un ulteriore traguardo raggiunto dall'artista, che fa parte di un ristretto numero di italiani che sono stati scelti per l'allestimento che si terrà dal 12 al 16 ottobre presso la prestigiosa galleria d'arte di King’s Road, una delle zone fulcro della moda mondiale, dove hanno esposto artisti di fama internazionale.

Il quadro di Luna Berlusconi è stato scelto in rappresentanza del made in Italy durante la settimana della moda contemporanea più importante dell'anno, durante la quale arrivano a Londra innumerevoli operatori da tutto il mondo per vagliare le proposte e studiare le prospettive e le offerte del mercato internazionale dell'arte. La selezione delle opere degli artisti italiani è stata fatta secondo una precisa logica, come ha spiegato il presidente della Re d’Italia Art, Marco Giordano: " Abbiamo voluto dare voce ai nuovi artisti contemporanei. Non quelli del passato, anche recente, ma quelli che rappresentano l’Italia oggi ". L'obiettivo di questa selezione è quello di " andare oltre la visione tradizionale dell’arte italiana, spesso intrinsecamente associata a correnti più classiche e rinascimentali, portando a Londra il lavoro di 13 artisti che incarnano e rispecchiano l’attuale contesto nazionale ".

In questo contesto così specifico si inserisce il quadro di Luna Berlusconi, che dal 2017 ha deciso di sperimentare l'utilizzo di smalto e magnete su tavola per dar vita alle sue opere. Un filone nel quale trova grandi soddisfazioni e che la inserisce, di fatto, tra gli artisti italiani contemporanei di maggior rilievo internazionale. La sua presenza nella Saatchi Gallery durante una delle esposizioni più importanti del settore conferma la validità del suo lavoro. L’evento londinese avrà un altissimo potenziale di vendita e rappresenterà per gli artisti presenti una vetrina di eccezionale prestigio.