"Kesey salì in cima al bus mentre Cassadya al volante si buttava in picchiata."

Salendo sulle Blue Ridge Mountains tutti erano fatti di acido, compreso Cassady, e fu in quel momento che decise di effettuare l'intera discesa della più ripida, della più terribile, della più tortuosa superstrada di montagna nella storia del mondo senza utilizzare i freni. Il terrificante autobus iniziò a scendere a tutta birra dalle Blue Ridge Mountains della Virginia. Kesey era salito sulla parte superiore dell'autobus per osservare tutto. Era lassù e poteva sentire il movimento della cosa che sbandava nelle curve e la strada ondeggiare e contorcersi di fronte a lui come se qualcuno facesse guizzare uno scudiscio. Ma si sentiva completamente in sintonia con Cassady. Era come se, se fosse caduto in preda al panico, se Cassady fosse caduto in preda al panico, il panico sarebbe scorso velocemente attraverso l'autobus come un'energia. E tuttavia non provò mai panico. Era un pensiero astratto. Aveva fiducia assoluta in Cassady, ma era più che fiducia. Era come se Cassady, al volante, fosse in uno stato di satori, come se fosse completamente dentro quell'istante, Ora, come può coglierlo un'anima, e per quell'istante tutti lo condivisero.