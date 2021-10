L'amore autentico è sogno e realtà, è piacere ma anche dovere

Vi sono persone molto gelose, che per stare bene vorrebbero avere la sicurezza che il partner fosse sempre sotto il loro controllo. A volte lo stesso bisogno di possesso lo esprimono nell'amicizia. Cosa sta cercando veramente una persona quando dice che vuole un rapporto esclusivo? Un bisogno di sicurezza, di certezza che provano più persone di quante lo ammettano. L'esclusività rappresenta infatti quella situazione ideale in cui noi siamo l'uno per l'altra reciprocamente completi e indispensabili. Nessuno si frappone tra noi, nessuno è più importante, nessuno può minare la nostra amicizia o il nostro amore se non noi stessi.

Per molti anni si è considerato patologico ricercare un rapporto esclusivo. Perché in amore, come nell'amicizia, si è pensato che la prova più grande sia lasciare la libertà totale all'altro e lui liberamente verrà verso di te dicendo tu sei l'unico suo oggetto d'amore. Ma le dichiarazioni d'amore, gli spasmi amorosi, non sono sufficienti. Nella vita concreta i legami amorosi richiedono azioni, comportamenti, doveri, ci impegnano in massimo grado. Possiamo dire che nel vero amore questi comportamenti vengono spontanei. Ma in molti casi non è così, noi sentiamo di avere dei doveri. Ma a volte è il partner che ci fa delle richieste. Tua figlia si sposa, puoi non andare al suo matrimonio perché hai una partita di Bridge? La tua migliore amica si laurea, vai o non vai alla sua festa, anche se avevi progettato di fare un viaggio? Se non vai, cosa le dirai? Come la prenderà? Ma come ti spiegherai tu la vostra amicizia? Il tuo partner si ammala improvvisamente, è in una situazione critica. Lo lasci da solo e vai a vedere la partita? No, non lo lasci quando è debole, in difficoltà, a rischio, quando ha bisogno di te. E neppure lo fa lui con te. Così come non lasci chi ami da solo a celebrare un momento felice, un successo per il quale tanto si è impegnato. Tu vuoi esserci per dividere con lui la gioia. Per fargli sapere che sei felice. Che non provi invidia per lui, perché la sua vittoria è un po' anche la tua. E questo comporta delle scelte continue.

L'amore non è solo parole, chiacchiere, frasi dolci, momenti di piacere, ma è un insieme di azioni di comportamenti reali, che aiutano, sostengono, sorreggono, soddisfano i desideri profondi di chi ami e i tuoi. È sogno e realtà, piacere e dovere.