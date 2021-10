The last duel: la verità dietro al libro che ha ispirato Ridley Scott

Presentato al 78° festival del cinema di Venezia, The last duel è l'ultimo film di Ridley Scott che vede come protagonisti Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver. La storia portata sul grande schermo dal regista dell'attesissimo House of Gucci è tratta dal romanzo omonimo di Eric Jager, che arriva in Italia con Bur Rizzoli.

La storia è ambientata in Francia, sul finire della Guerra dei Cent'anni e ruota intorno a quello che veniva definito un duello giudiziario. Due cavalieri - nello specifico Jean De Carrouges e Jacques Le Gris - si trovano in un campo antistante un monastero di Parigi per combattere all'ultimo sangue e dimostrare, così, la propria giustezza agli occhi di Dio e della corte reale. Il motivo della disputa era un'accusa di stupro. Marguerite de Thibouville, moglie di De Carrouges, accusò infatti Jacques Le Gris di averla violentata mentre suo marito era in battaglia. Un'accusa che Le Gris negò con ogni fibra del suo corpo e che spinse De Carrouges a invocare il diritto divino del duello. Lo scontro fisico avrebbe dimostrato la verità agli occhi di tutti: se De Carrouges avesse vinto non solo Le Gris sarebbe morto per mano sua, ma avrebbe dimostrato di essere uno stupratore. Se De Carrouges avesse perso, l'innocenza di Le Gris sarebbe stata salutata con gioia e Marguerite - che sarebbe stata accusata di aver testimoniato il falso - sarebbe morta insieme a suo marito.

Nonostante il motivo del contendere fosse un crimine violento contro una donna The last duel - l'ultimo duello è in realtà una storia formentemente improntata dal punto di vista maschile. Prima ancora del reato (forse) commesso ai danni di Marguerite, De Carrouges e Le Gris avevano motivo di sfidarsi per mero ego maschile. Da una parte, infatti, Jean De Carrouges aveva cominciato a odiare Le Gris, vecchio amico e commilitone: non solo per il favore che incontrava a corte, ma anche per la facilità con cui otteneva tutto quello che voleva, compresi appezzamenti di terra che sarebbero dovuti appartenere a Jean De Carrouges. Dal canto suo Le Gris era chiuso in una sorta di superbia, un senso di superiorità che lo spingeva a considerarsi migliore del vecchio amico: più acculturato, più intelligente e anche più affascinante. Al punto da non riuscire ad accettare che una donna bella come Marguerite De Carrouges potesse scegliere di vivere con un uomo come Jean.