"Il latte dei sogni": apre a Venezia la Biennale Arte

Il 23 aprile 2022, apre ai Giardini e all’arsenale di Venezia la 59esima Esposizione Internazionale d’Arte: “Il latte dei sogni”. Il titolo, particolarmente evocativo, prende spunto da un libro di favole di Leonora Carrington: l’artista surrealista si ritrova a descrivere un mondo magico ed immaginifico, nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso il prisma dell’immaginazione e in cui è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altro da sé.

Creature fantastiche, corpi che subiscono metamorfosi, che entrano in relazione tra loro ed il pianeta. È quindi attorno a questi temi che si sviluppa l’esposizione di quest’anno, esplorando concetti che si muovono tra l’umano, il transumano e le ipotesi di un anti-antropocene: Come sta cambiando la definizione di umano? Quali sono le differenze che separano il vegetale, l’animale, l’essere umano e il non-umano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti dei nostri simili, come anche delle altre forme di vita e dello stesso pianeta che abitiamo? Ed infine, come sarebbe la vita senza di noi?

Tre sono quindi le aree tematiche attorno a cui ruota questa Biennale: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi; la relazione tra gli individui e le tecnologie; i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra. Il tutto con un occhio di riguardo nei confronti delle figure femminili, che si rendono protagoniste assolute, restando privilegiati esemplari antropici in questa visione che , come detto, dall’uomo per come è sempre stato considerato - e per come si è sempre imposto - vuole prendere le distanze.

La curatrice di questa edizione della Esposizione è Cecilia Alemani, prima donna italiana a rivestire questo ruolo nell’intera storia della manifestazione. Notevole è la partecipazione di 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni: 26 sono le artiste e gli artisti italiani, 180 gli esordienti assoluti della Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti esposti.

Particolare attenzione viene inoltre data alle nuove generazioni. Non a caso la Curatrice ha accettato di studiare e realizzare il primo College Arte nella storia della Biennale, che si affianca a quelli di Cinema, Danza, Teatro e Musica.

La 59esima esposizione d’arte internazionale sarà a Venezia fino al 27 novembre 2022.