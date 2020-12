L'oroscopo 2021 di Paolo Fox

Ariete

L’Ariete è stato uno dei più vessati nel 2020. Saturno e Giove nel 2021 tornano attivi regalando mesi di grande importanza. Ci vorrà un po’ di pazienza per mettere a posto ogni cosa. Questo segno non si perde mai di animo, anzi, quando c’è un ostacolo da superare diventa ancora più determinato.

Toro

Possiamo dire che la seconda parte del 2021 sarà più interessante della prima. Ci saranno da verificare molti rapporti, cercherai garanzie in più se lavori part-time. E così anche se vivi una storia che non è ancora ufficiale. Il desiderio di mettere punti fermi nella tua vita crescerà di giorno in giorno. Chiuderai tutto ciò che non ti offre sicurezza. Casa e soldi: ci sono situazioni da sistemare.

Gemelli

Il 2021 parla di progressi in tutti i campi della tua vita, E i sentimenti? Qui bisogna capire come ha influito il passato. È un anno che aiuta i separati a trovare un nuovo riferimento e le coppie stabili a pensare ad allargare la famiglia, Giove favorevole parla di fertilità. Devi ritrovare un nuovo ordine dopo la confusione del 2020. Si cambia vita per destino o scelta.

Cancro

Il fatto di non avere più Giove e Saturno in opposizione è già un elemento a favore; alcuni nodi sono arrivati al pettine , ogni questione legale o finanziaria sollevata negli ultimi due anni prende una piega diversa, anche grazie a mediazioni. I primi sei mesi dell’anno vanno giocati al meglio. A giugno sorprese.

Leone

Questo nuovo anno parte con qualche dubbio, chi da poco ha iniziato un nuovo lavoro o ha ricevuto un incarico importante si sente sotto tiro incrociato. Non manca la solidarietà di persone che ti vogliono bene, con un po’ di pazienza e prudenza si può anche cavalcare l’onda che, agli inizi dell’anno, però, sarà piuttosto alta. C’è la farai nonostante tutto...

Vergine

Non parliamo di un anno rivoluzionario, però sarà possibile tracciare un nuovo percorso di vita in compagnia delle persone giuste. Acquisizioni e conferme non mancheranno ma in tarda primavera ci sarà un ripensamento o un problema personale, di lavoro da risolvere. O dentro o fuori, o con me o contro di me. Sarai perentorio!

Bilancia

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti ma per te lo è stato di più. Hai portato avanti con fatica ogni impegno. Nel 2021 c’è l’occasione di migliorare e di capire, cambiamenti anche all’interno di una ditta, o di mansioni, ruolo sono inevitabili e in qualche caso si dovrà ripartirà da zero.

Scorpione

Ci saranno momenti di lotta, rabbia, oculatezza nelle spese. Quanto hai dato? Quanto hai ricevuto? Chi ha tradito la tua fiducia? Attenzione con i soldi e le questioni legali, dovrai difenderti. Ogni rottura definitiva per situazioni che non ti piacciono più costituirà una buona apertura nei confronti di un futuro migliore. Vittorie finali

Sagittario

Quest’anno ti riproponi di riconquistare la libertà di fare, immaginare, programmare qualcosa di nuovo; esci da un periodo pesante a livello di rapporti interpersonali, ma nel 2021 l’amore riesce a riprendere i suoi spazi; torna la voglia di esplorare , ti spingerà a ripartire con nuove situazioni di lavoro e non solo.

Capricorno

L’unico cruccio potrebbe essere legato alle questioni economiche, sono ancora molte le spese. Sai che per te la strada è sempre un po’ più in salita perché non accetti scorciatoie e ti esponi sempre in prima persona caricandoti, per generosità, anche responsabilità che non ti competono.

Acquario

Chi non opererà una profonda trasformazione esistenziale, continuando a fare la solita vita, accettando una quotidianità che non ama, sentirà crescere dentro di sé un moto di ribellione che potrà generare fastidi. Il desiderio di rivoluzionare la vita altissimo, anche a costo di perdere qualcosa che fino a qualche tempo fa sembrava indispensabile. Sarai più polemico... ma a ragione!

Pesci

Sul piano dei sentimenti non ci sono blocchi ma bisognerà fare chiarezza perché nella tua mente ci sono due storie o da settimane sei in dubbio su tutto. Troppo romanticismo fa male, accetta la realtà. Anche dopo una separazione si può fare un incontro speciale. Sul lavoro in certi mesi dell’anno sarà possibile ricevere una proposta per iniziare un percorso o recuperarlo.