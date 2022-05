La novel K-Pop che ha incantato Netflix

Anche le letture all’apparenza più leggere possono riservare sorprese interessanti. È il caso di K-pop Confidential di Stephan Lee (Sperling & Kupfer), una novel che si inizia a leggere, pensando quasi di conoscerne la trama. Invece pagina dopo pagina, ci si appassiona a questo romanzo che ha attirato anche l’attenzione di Netflix, che lo ha opzionato per farne un film. Questo perché raccontando la più classica delle storie romantiche, approfondisce un fenomeno fino a qualche anno fa sconosciuto nel nostro Paese, quello dell’industria del K-Pop.

Ma non solo: portando il lettore a farsi molte domande sui cosiddetti fenomeni di massa, arriva in profondità alle radici di un sistema di business, di cui spesso si mostra la parte luminosa tacendo sulle ombre. Scritto con pungente ironia, divertente e molto scorrevole, racconta la storia di Candace Park una ragazza come tante, amante del K-Pop, che sogna di diventare come una delle cantanti che ama. Per un caso, ha la possibilità di partecipare a un’audizione per entrare a far parte di un programma di tirocinio per future star indetto da una grande etichetta del K-Pop e viene selezionata. Nel giro di poco tempo, lascia gli Stati Uniti per la Corea, dove comincia una preparazione serrata per entrare in una girl band.

Un mondo quello che le si apre davanti, che la porta vicina ai suoi sogni più grandi che mai avrebbe pensato di realizzare, ma che ha un prezzo salato da pagare, fatto dalle rigide regole dell’industria della creazione di Idol. Candice si troverà in un posto dove i disturbi alimentari, le fobie, la fatica portata all’estremo, sono strade da percorrere per raggiungere l’unico scopo, quello di debuttare in una K-pop band. Una finestra buia in un mondo dorato, fatto di volti perfetti e sorridenti, corpi portati all’estremo della magrezza, ore ed ore di lezione di danza e canto, che forgiano Idol da amare senza riserva per le fan tutto il mondo.

Spesso però sono proprio questi ad aver bisogno d’aiuto, per sopravvivere anche mentalmente allo stress a cui vengono sottoposti. Una sorta di vaso di Pandora che si apre e mostra quanta sofferenza e sacrifici ci sono dietro una band di successo o dietro l'idolo considerato irragiungibile da milioni di ragazze. Altra regola fondamentale: nessuna relazione, perché non si può appartenere a nessuno se non ai propri fan. Ma in tutto questo Candice, pur lottando per il suo sogno, vede qualcosa di assolutamente sbagliato che grazie alla conoscenza con un altro bellissimo trainer, cercherà di far venire alla luce.