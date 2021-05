Al Palazzo Aeronautica la mostra "Marcello Dudovich al tempo della committenza Aeronautica 1920 – 1940"

Una mostra che vale la pena di visitare quella allestita a Roma, a palazzo Aeronautica, dalla Forza Armata Azzurra. Sarà infatti aperta fino a domenica 11 luglio l’esposizione dal titolo “Marcello Dudovich al tempo della committenza Aeronautica: 1920 – 1940”, che vede riunite alcune delle opere più famose dell’artista. La mostra rientra tra le iniziative organizzate dall’Aeronautica Militare in occasione del novantesimo anniversario dell’edificio che la ospita, inaugurato il 28 ottobre 1931. Tra i pezzi esposti anche documenti, foto e cimeli provenienti da prestatori e collezioni italiane, pubbliche e private, e sarà possibile ammirare alcuni dei dipinti murali che il famoso pittore e cartellonista realizzò dal 1931 al 1933 negli ambienti dell’allora Ministero dell’Aeronautica. La riscoperta e il restauro delle opere murali, rimaste finora nascoste al pubblico, è stata possibile grazie alla virtuosa collaborazione tra l’Aeronautica Militare e la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma. “La mostra - ha spiegato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni durante l’inaugurazione - è certamente un forte ed esplicito segno di rinascita e di ritorno alla vita normale, alla riscoperta di momenti di cultura, di promozione dei nostri valori e delle nostre ricchezze”. Per proseguire: “Dudovich, soprattutto nei grandi manifesti pubblicitari affissi nelle piazze, nelle edicole e nelle vie delle città, è conosciuto per la capacità di portare in scena immagini di attualità e di storie quotidiane rivisitate in chiave moderna”.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, ha tenuto a dire: “Storia, stile, modernità ed innovazione: valori che rappresentano una sintesi perfetta di questa mostra, così come del Palazzo che la ospita, nel quale oggi dopo 90 anni Marcello Dudovich fa ritorno con rinnovata classe, raffinatezza ed eleganza". E ancora: "Il Palazzo dell’Aeronautica è uno di quei pochi casi in cui un contenitore espositivo si inserisce perfettamente permeato in un armonioso ordine sistemico tra lo spazio, le opere esposte, la storia, gli uomini che l’hanno scritta ed il pubblico.” La mostra rappresenta un viaggio ideale tra i luoghi e le pulsioni di quegli anni, che Dudovich rappresenta nelle sue opere attraverso la modernità di volti femminili che arrivano all’immaginario collettivo per la loro eleganza persuasiva, le stilizzate e fluide movenze e per le forge dei loro abiti vivacemente colorati. Chiunque può visitarla accedendo previa prenotazione al sito http://www.aeronautica.difesa.it/dudovich/. Palazzo Aeronautica, in occasione del suo novantesimo compleanno, si presenta così non solo come un apprezzato e originale complesso architettonico, ma anche come luogo di storia, che raccoglie ancora oggi la professionalità e la missione della Forza Armata, la sua identità e il suo glorioso passato. Alla fine del percorso i visitatori potranno ammirare un video molto suggestivo che ha la capacità di far entrare lo spettatore all’interno delle opere murarie, mostrando la visione di Dudovich del paradiso dei piloti. Un modo diverso di interpretare l’arte che emozionerà chiunque abbia la fortuna di partecipare.