Alla scoperta del Belpaese: Roma la città eterna

Dal 5 all’8 dicembre 2021

Un tour di 4 giorni alla riscoperta degli splendori dell’Urbe conosciuta nel mondo intero come la culla del più grande Impero dell’antichità, la città millenaria ricca di storia, cultura e di opere d’arte. Visiteremo tutti insieme - sono previsti anche momenti liberi per visite individuali di approfondimento - palazzi, chiese, basiliche, piazze, e punti panoramici.

Avremo anche una giornata intera dedicata alla Città del Vaticano con i suoi famosi musei con la Cappella Sistina. Accompagnati nel viaggio da giornalisti di Roma tra cui Gian Maria De Francesco, pernotteremo all’Hotel Baglioni Regina 5* lusso. Prezzo speciale riservato di euro 1.090 a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Possibilità di arrivare con mezzi propri oppure con treno da Milano e da altre città compreso il trasferimento per l’hotel.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Scrivere della Capitale d’Italia non è certo semplice, duemilacinquecento anni di storia e di cultura non si possono sicuramente condensare in poche righe. Nel corso dei secoli, la magia di Roma è stata raccontata su carta dalle parole di poeti e scrittori, meravigliosamente raffigurata nelle opere di grandi artisti. Eterna e misteriosa, la Capitale avvolge del resto chi arriva in un piacevole «mal di Roma» che non abbandona, e non è un caso se milioni di turisti si affrettano a lanciare una monetina nella Fontana di Trevi con l’auspicio di tornare a visitarla: perché a Roma, ricordando le parole di Goethe, tutto è come lo si immaginava e tutto è nuovo. Certo tutto fu scritto prima dell’era «Raggi» ma neppure lei è riuscita a scalfire l’immagine e la potenza di questa città.

Se ancora non la conoscete, o se volete tornare a immergervi nella sua magia, proviamo a raccontarvi in breve il suo profilo, la sua anima, i suoi colori. Grandiosi monumenti, le centinaia di chiese e le spettacolari fontane di Roma ne delineano il meraviglioso profilo e la rendono la città con la più alta concentrazione di beni storici, archeologici e architettonici al mondo, con oltre il 16% dei beni culturali mondiali e il 70% di quelli italiani. Il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, è una sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni: nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e alla Basilica di San Paolo fuori le mura, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Cuore della cristianità cattolica, Roma è l’unica città al mondo a ospitare al proprio interno uno stato straniero, l’enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita «Capitale di due Stati».

Roma è una delle città più verdi d’Europa, uno scrigno d’arte punteggiato da parchi e giardini, ricchi di vegetazione rigogliosa e impreziositi da resti archeologici, sculture, laghetti, fontane e splendide ville. Incantevoli spazi verdi che fanno della capitale una città per tutte le stagioni: dalle magnifiche fioriture in primavera al romantico foliage in autunno, dalle passeggiate rigeneranti in inverno al piacevole relax in estate. Oltre alle storiche residenze delle più importanti famiglie nobiliari, tra cui Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj, Villa Ada Savoia, Villa Torlonia, la Capitale possiede veri e propri polmoni verdi di interesse storico-archeologico e naturalistico, come il vasto Parco Regionale dell’Appia Antica, e suggestivi punti panoramici sulla città, come il Giardino degli Aranci, il Pincio e la Collina del Gianicolo. In questo spettacolare contesto abbiamo organizzato un tour di 4 giorni alla riscoperta degli splendori dell’Urbe conosciuta nel mondo intero come la culla del più grande Impero dell’antichità la città millenaria ricca di storia, cultura e di opere d’arte. Visiteremo tutti insieme con guide esperte - sono previsti anche momenti liberi per visite individuali di approfondimento - palazzi, chiese, basiliche, piazze, e punti panoramici. Avremo anche una giornata intera dedicata alla Città del Vaticano con i suoi famosi musei e la Cappella Sistina.

Accompagnati nel viaggio da giornalisti di Roma tra cui Gian Maria de Francesco, pernotteremo all’Hotel Baglioni Regina 5* lusso, Prezzo speciale riservato di euro 1.090 a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Possibilità di arrivare con mezzi propri oppure con treno da Milano e da altre città, compreso il trasferimento per l’hotel.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.