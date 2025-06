La Serie A pesca a Siviglia: acquisti per Napoli e Como

Milan su Kean, ma la cifra spaventa

Il Milan continua a monitorare Moise Kean per rinforzare l’attacco. L’attaccante italiano ha chiuso una stagione da protagonista e piace per la sua capacità di giocare sia da prima punta sia da esterno. Tuttavia, la clausola rescissoria fissata sopra i 50 milioni di euro e la volontà della Fiorentina di trattenerlo rendono l’operazione piuttosto complessa. Al momento non sono previsti affondi immediati, ma resta una pista da seguire nei prossimi giorni.

Inter, ci siamo per Bonny

L’Inter sta spingendo per chiudere la trattativa con il Parma per Ange-Yoan Bonny. L’intesa economica appare vicina, con i nerazzurri pronti a investire una cifra importante per portare a casa l’attaccante francese. Restano da definire i dettagli sul contratto del giocatore, ma la sensazione è che la chiusura possa arrivare a breve. Attenzione comunque ad altri club europei pronti a inserirsi se l’operazione dovesse rallentare.

Lazio: mercato bloccato dai conti, Sarri per ora resta

Situazione di stallo in casa Lazio. Il club, infatti, deve fare i conti con un bilancio da sistemare e, di conseguenza, il mercato in entrata è praticamente fermo. Per ora la rosa rimane invariata, con la società e l’area tecnica che dovranno chiarire come sbloccare eventuali movimenti in entrata e uscita nelle prossime settimane. Sarri, sorpreso dalla situazione, ha intrattenuto un lungo colloquio ieri con Lotito. Per ora resta, ma non sono esclusi colpi di scena.

Napoli: Juanlu dal Siviglia molto vicino

Il Napoli è a un passo dall’ingaggio di Juanlu Sánchez dal Siviglia. Il giovane terzino destro è considerato l’alternativa ideale a Di Lorenzo e ha già dato il suo assenso al trasferimento. Resta da limare la differenza tra domanda e offerta con il club spagnolo, ma la fumata bianca è attesa a breve.

Como chiude per Jesús Rodríguez del Betis

Il Como si regala un colpo internazionale: è fatta per l’arrivo di Jesús Rodríguez dal Betis.

L’operazione per la promettente ala sinistra è ai dettagli finali e prevede una cifra importante tra parte fissa e bonus - si parla di circa 27 milioni - oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Le visite mediche sono già state programmate e l’ufficialità potrebbe arrivare entro poche ore.