La scuola estiva che ricorda gli Esuli: il programma completo

Dal 12 al 16 luglio, presso il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (BS), va in scena un importante appuntamento promosso dalle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati unite nel Gruppo di lavoro in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Si tratta di una scuola estiva per docenti, il cui tema centrale appare emblematico già dal titolo: "Il difficile Novecento del Confine orientale. Dal Risorgimento italiano alle prospettive europee".

Come seguire gli incontri

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di diffondere una migliore conoscenza delle vicende storiche e culturali relative all'area dell'Adriatico orientale. È per questo motivo che, ogni anno, le suddette associazioni propongono seminari, concorsi ed eventi per ripercorrere la storia dell'Italia affrontando temi non sempre approfonditi a dovere.

Tornando alla scuola estiva, ecco la bozza di programma. Via ai lavori nel pomeriggio del 12 luglio, con i saluti istituzionali fissati alle ore 15.00, per poi chiudere il cerchio quattro giorni più tardi, nella mattinata del 16 luglio con le conclusioni dell'evento. Ricordiamo che la partecipazione riguarda soltanto i docenti selezionati in base alle note su descritte e alla data di registrazione rilevata dal modulo di candidatura.

Sarà tuttavia possibile seguire le attività culturali anche a distanza. Gli interventi online saranno infatti trasmessi sui sulla pagina Facebook dell’ANVGD – sede nazionale, e sul canale You Tube del Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata, ove rimarranno visibili in streaming. Questi i link dei canali: https://youtube.com/channel/UC-Fkl1xelh53k5zGchDSTPg oppure http://www.facebook.com/Anvgd-Sede-Nazionale-868554539843945.

Il programma della scuola

Arriviamo, adesso, al vero e proprio programma. La bozza diffusa è densa di eventi. Tanti i temi toccati dagli esperti, dalla violenza politica lungo il confine orientale italiano alle foibe, dall'Istria nel dopoguerra alle vicende di Fiume comprese tra il maggio del 1945 e il febbraio del 1947. Di seguito il calendario completo.

12 luglio 2021

Modera: Caterina Spezzano

Ore 15.00 – Saluti istituzionali

Giordano Bruno Guerri – Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Giuseppe de Vergottini – Presidente Federesuli

Davide Bradanini – Console Generale d’Italia a Fiume

Stefano Bruno Galli – Assessore all’Autonomia e alla Cultura Regione Lombardia

Giovanni Francesco Malanchini – Consiglio Regionale Lombardia

Stefano Versari – Capo Dipartimento Ministero dell’Istruzione

Ore 16.30 – La presenza italiana nell'Adriatico orientale alle soglie della Grande Guerra - Giuseppe de Vergottini

Ore 17.30 – Trento e Trieste, due irredentismi - Stefano Bruno Galli

13 luglio 2021

Modera: Elena Depetroni

Ore 10.00 – Foibe tra negazione e rimozione: le ragioni del silenzio Gianni Oliva

Ore 11.00 – L’Istria nel dopoguerra: il potere popolare - Orietta Moscarda

Ore 14.00 – 17.00 laboratori tematici guidati

14 luglio 2021

Modera: Chiara Vigini

Ore 10.00 – Stagione delle fiamme e stagione delle stragi: un'ipotesi di periodizzazione della violenza politica al confine orientale - Raoul Pupo

Ore 11.00 – Video Perle del Ricordo: "Altrove. Viaggi di un'anima"

Ore 14.00 – 17.00 laboratori tematici guidati

15 luglio 2021

Modera: Donatella Schürzel

Ore 10.00 – D’Annunzio, Fiume, il fascismo – Giuseppe Parlato

Ore 11.00 – Le grandi cesure del Novecento. I Trattati e il Confine Orientale Davide Rossi

Ore 14.00 – 17.00 laboratori tematici guidati

16 luglio 2021

Modera: Caterina Spezzano

Ore 9.00 – Fiume dalla fine della guerra all’ esodo (maggio 1945- febbraio 1947). La ricerca italo-croata sulle vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni e il dignitoso epilogo di Riccardo Gigante al Vittoriale Marino Micich

Ore 10.00 – Presentazione laboratori docenti e prospettive didattiche

Ore 12.00 – Conclusioni imaginifiche.