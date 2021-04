Ernesto Mauri è il nuovo presidente del Teatro Manzoni

Il prestigioso Teatro Manzoni di Milano, storica location della cultura meneghina, ha un nuovo direttore: è Ernesto Mauri, nominato questa mattina in assemblea. Per otto anni, Ernesto Mauri è stato con successo amministratore delegato del Gruppo Mondadori. Di recente al suo posto è subentrato Antonio Porro, ex amministratore delegato Mondadori Libri.

La nomina di Ernesto Mauri a direttore del Teatro Manzoni di Milano è avvenuta contestualmente a quella del Consiglio di amministrazione dove, oltre al nuovo presidente, ha fatto il suo ingresso anche Cristina Rossello. Confermati, invece, Danilo Pellegrino, Alberto Carletti, Alessandro Arnone e Lara Livolsi. Subito dopo l'assemblema si è riunito il primo Consiglio di amministrazione presieduto da Ernesto Mauri. In quest'occasione sono stati trasferiti al nuovo presidente tutti i poteri spettanti alla sua carica ed è stato conferito il ruolo di vicepresidente a Danilo Pellegrino. È stato, invece, confermato Alberto Carletti nel ruolo di amministratore delegato, così come è stato confermato anche Alessandro Arnone nel ruolo di direttore generale.

Ernesto Mauri è un uomo di lunga esperienza in ambito editoriale e culturale. I suoi primi impegni professionali di rilievo sono stati nel gruppo editoriale Rusconi, una delle più note case editrici italiane. Nel 1991, Mauri ha poi fatto il suo ingresso in Mondadori in qualità di direttore generale della divisione periodici. Nel 2000 è passato in Telecom e, quindi, nel gruppo Cairo, per poi tornare in Mondadori nel 2007. Dal momento del suo ritorno nella grande famiglia Mondadori, Ernesto Mauri ha ricoperto diversi incarichi. Tra tutti questi assume rilievo l'esperienza internazionale come presidente di Mondadori France. È membro del Comitato di presidenza della FIEG e presidente di Audipress.