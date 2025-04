Il Cuore olimpico batte a Milano, via alla corsa più veloce d'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo Brescia e Pavia, la terza tappa del viaggio del Cuore olimpico porta il battito sportivo della Lombardia nel centro di Milano. Domenica prossima la città ospiterà la Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d'Italia. Un evento che trasforma il tempo in distanza percorsa, coinvolgendo migliaia di runner tra gara individuale e staffetta, con il supporto di un'intera città che si stringe intorno agli atleti.

«La Wizz Air Milano Marathon rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi e internazionali della nostra città. Il record di iscritti, la partecipazione di oltre il 50% di runner stranieri e l'entusiasmo dei cittadini confermano quanto questa manifestazione sia ormai parte integrante dell'identità sportiva di Milano», ha dichiarato Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

Oltre l'evento sportivo, la maratona di Milano rappresenta un ulteriore passo nel percorso Cuori Olimpici, l'iniziativa che lega le 12 province lombarde verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. «Milano, la provincia più internazionale della nostra regione, e la sua maratona sono protagoniste del progetto Cuori Olimpici di Regione Lombardia, un percorso di avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026 che coinvolge tutte le province lombarde», ha commentato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. «Siamo partiti con il primo dei nostri Cuori da Brescia, il secondo è stato Pavia e il terzo è qui, a Milano, per la maratona. Il dodicesimo Cuore sarà a Como, per poi aprire le danze olimpiche dei Giochi a febbraio a Milano e in Valtellina», ha aggiunto sottolineando che «Milano è la vetrina di tutti i grandi eventi della Lombardia, ma la nostra regione non è solo moda, design e cosmesi, è anche sport, benessere, famiglia e, in particolare, bellezza; vogliamo che ogni territorio sia valorizzato e che il mondo conosca il patrimonio straordinario della Lombardia».

Regione Lombardia conferma dunque il proprio ruolo centrale nella promozione dello sport come strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Un impegno che si riflette nell'intero progetto Cuori Olimpici, un'iniziativa pensata per valorizzare ogni angolo della regione e per legare sport e turismo in un connubio vincente. Attraverso il percorso del Cuore Olimpico, la Lombardia mostra tutta la sua ricchezza: dalle metropoli alle valli, dai laghi alle montagne, ogni provincia è chiamata a partecipare a questa grande celebrazione sportiva. Un viaggio che vuole esaltare non solo il valore atletico della maratona, ma anche la capacità della Lombardia di essere protagonista sulla scena internazionale, pronta ad accogliere gli occhi del mondo per Milano-Cortina 2026.

La maratona 2025 introduce un'ulteriore espansione dei Punti Tifo lungo il tracciato cittadino, con animazione e musica. Il villaggio della maratona sarà allestito presso il MiCo a CityLife, dove il 5 aprile si svolgerà il Milano Running Festival, un'occasione per incontrare i top runner e vivere l'atmosfera della gara. Ma la maratona di Milano non è solo corsa: è un momento in cui la città si riappropria del suo spazio urbano, accogliendo atleti da tutto il mondo in una festa di sport e comunità. La competizione maschile, detentrice del record nazionale con 2h03.55 segnato da Kipyego Reuben Kiprop nel 2021, si conferma tra le più competitive a livello internazionale. Il percorso, veloce e suggestivo, tocca alcuni dei luoghi più iconici della città, da Porta Venezia a Parco Sempione, passando per il Duomo e i grattacieli di Porta Nuova.

La Wizz Air Milano Marathon, in questo contesto, diventa non solo un evento sportivo, ma anche un'occasione per ribadire l'eccellenza lombarda nell'organizzazione di manifestazioni di rilievo globale. Il viaggio di Cuori Olimpici non si ferma qui. Dopo Milano, la staffetta simbolica con le sue tappe di avvicinamento ai Giochi continuerà il suo cammino attraverso tutta la regione, con nove tappe che esalteranno il legame tra sport e territorio.

Seguiranno, infatti, il Laus Open Games a Lodi (9-11 maggio), la Festa del Po a Cremona (17-18 maggio), la Minciomarcia a Mantova (7 giugno), l'evento musicale e sportivo al Sacro Monte di Varese (5 luglio), «Ama la montagna» a Lecco (30 agosto), «Monza fuori GP Cuori Olimpici» (4-7 settembre), la camminata culturale «Millegradini» a Bergamo (20-21 settembre), la Wine Trail Family in Valtellina (7-9 novembre) e la Como Lake Half Marathon il 7 dicembre.