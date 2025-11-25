Le cyberviolenze sono in aumento. Toldo e Zanella fanno lezione

Si è tenuto ieri a Milano l'evento "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Focus sui reati online: sexting, revenge porn, stalking, Deepfake AI", organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dall'Associazione Stop-Cyberviolenze e a cui hanno preso parte anche un centinaio di studenti degli istituti di secondo grado. L'incontro, moderato dalla presidente dell'associazione Federica Zanella già parlamentare e Presidente del Corecom Lombardia che da anni si occupa di queste tematiche e da Maurizio Molinari, capo dell'Ufficio del Parlamento europeo, ha visto la partecipazione delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno (S&D) e Antonella Sberna (Ecr), del commissario Agcom Massimiliano Capitanio, del vicedirettore della Polizia Postale di Milano Rocco Nardulli, di Martina Colasante (Google) e Claudia Trivilino (Meta). Presenti anche personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della tv e del cinema che hanno portato la loro testimonianza. Tra loro l'ex portiere della nazionale Francesco Toldo ex portiere della nazionale e ora responsabile Inter legend (con Federica Zanella nella foto), Amedeo Dalla Valle capitano della Germani Pallacanestro Brescia, Lisa Alborghetti di Legend Inter femminile, Francesca Barra e Roberta Ferrari, conduttrici e giornaliste televisive e scrittrici, Federica Cacciola, content creator e attrice, Federico Palmaroli Osho e con una testimonianza special da Los Angeles del Premio Oscar Taylor Hackford, regista fra gli altri film anche di "Ufficiale e Gentiluomo".

"In occasione della Giornata contro la violenza di genere, abbiamo voluto rivolgere l'attenzione a una fattispecie di cui si parla tropo poco, soprattutto quando si accendono i riflettori su drammatici e sempre più frequenti fatti di cronaca come i reati online.

Forme di violenza gravissime e sempre più pervasive nella nostra società che pur non essendo fisiche ledono la dignità di una persona e possono portare anche ad atti estremi", ha spiegato Federica Zanella, grazie al cui emendamento al Codice Rosso sono stati introdotti nel nostro ordinamento i reati di Sexting e Revenge porn".