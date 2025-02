Damiano dei Måneskin, re di uno show che Conti ha "normalizzato"

Ascolta ora 00:00 00:00

nostro inviato a Sanremo

Forte di un record di ascolti imprevisto ma prevedibile, Carlo Conti ha portato avanti una seconda serata all'insegna della «normalizzazione». Visto che i cantanti in scena erano soltanto la metà (ossia 15, stasera saranno 14), si è iniziato con i quattro semifinalisti delle nuove proposte (hanno vinto Alex Wyse e Settembre, oggi si sfideranno per la finale) prima di dare spazio al superospite più atteso: Damiano David dei Maneskin. In mattinata aveva parlato per qualche minuto in sala stampa, senza rivelare nulla sul futuro della band. Ma poi sul palco ha fatto un bell'omaggio a Lucio Dalla, anche coraggioso a dirla tutta, cantando Felicità prima di tornare in scena con il nuovo singolo Born with a broken heart. Nel frattempo, tra collegamenti esterni con il Suzuki Stage (con Big Mama) e l'omaggio a Peppino Di Capri per la fiction Champagne, hanno avuto più spazio i coconduttori di serata. Cristiano Malgioglio lo sapete: colorato e colorito, folkloristico, irresistibile nei suoi dialoghi con Carlo Conti. E poi Nino Frassica, un maestro della battuta surreale che già in mattinata si era presentato dicendo che «sono stato vestito da Gabbani» e che «Carlo Conti mi ha proposto di fare un monologo durante la pubblicità ma ho detto di no».

A lui le risate. All'altra conconduttrice Bianca Balti l'emozione di una top model che, ha chiarito, «non sono venuta a Sanremo a fare la malata di cancro».

Il suo spirito è stato senza dubbio coraggioso trasformandosi in uno dei momenti probabilmente più memorabili di questo Festival. Una serata da centometristi secondo il ritmo frenetico imposto subito da Carlo Conti con l'obiettivo (riuscito) di terminare intorno all'1. Per lasciare spazio a Cattelan nel suo piccolo studio del DopoFestival.