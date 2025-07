Damiano è l'italiano più ascoltato all'estero, sorpresa Giorgia

Impegnati come siamo a soppesare le cifre del mercato italiano, spesso non facciamo caso alle cifre degli italiani sul mercato internazionale. E bene ha fatto Spotify a pubblicare l'elenco delle 30 canzoni degli artisti di casa nostra più ascoltate all'estero nei primi 6 mesi del 2025.

Premessa: si riferisce solo alle tracce uscite quest'anno. Ma è comunque molto indicativa. Ad esempio per quanto riguarda Damiano David, che ha messo in pausa i Måneskin ma si è conquistato il primato di italiano più ascoltato all'estero con addirittura 8 brani su 30, compresi i primi due, Next summer e The first time. È un risultato significativo che inquadra una modalità di successo diversa da quella siamo stati abituati per decenni, ossia quella legata soprattutto agli album interi. Per dirla tutta, è un buon risultato che rende la misura di quanto sia popolare questo artista anche nella versione solista, di solito penalizzante per il singolo componente di una band di successo. In ogni caso, la Top 30 degli italiani all'estero rende bene l'idea di come il mercato stia diventando sempre più globale. In ogni caso, se Damiano è il re, il secondo artista più esportato è il produttore italo americano Anyma (vero nome Matteo Milleri) che con Hypnotized feat. Ellie Goulding è il terzo più ascoltato all'estero e piazza altri 4 brani in classifica. Senza dubbio il quadro di questa classifica conferma il sempre più deciso disinteresse verso un certo tipo di rap/urban e il grande appeal di Sanremo, che mette in classifica Battito di Fedez, Incoscienti giovani di Achille Lauro, La cura per me di Giorgia e poi naturalmente Volevo essere un duro di Lucio Corsi, fenomeno trainato all'estero anche dall'Eurovision Song Contest e infine pure Gabry Ponte che è passato sia da Sanremo che da Basilea ma qui spicca con Exotica. Sorprendente, ma non troppo, la presenza di Ludovico Einaudi con Jay e Giorgio Moroder con The Weeknd per Big Sleep.

In poche parole, non ci ascoltiamo solo noi, ma lo fanno anche nel resto del mondo, smontando un luogo comune sempre meno resistente.

Dopotutto già qualche mese fa sempre Spotify con il report Loud & Clear aveva certificato che nel 2024 circa la metà delle royalties generate dagli artisti italiani proveniva da ascoltatori al di fuori dell'Italia. Un segnale importante che ora viene amplificato da questa Top 30, una botta di autostima per la nostra creatività pop.