David Gilmour riaccende lo spirito dei Pink Floyd

Poi c'è la sua chitarra. Riconoscibile, potente, unica. Ieri in prima mondiale sono stati pubblicati la nuova canzone e il relativo video che David Gilmour (foto), mente e compositore dei Pink Floyd, ha realizzato con la figlia Romany. Si intitola Between two points e non è neppure un inedito anche se lo sembra. È la cover di un brano praticamente sconosciuto pubblicato nel 1999 dai The Montgolfier Brothers e che oggi potrebbe sembrare, per lo meno nella parte musicale, un nuovo brano dei Pink Floyd. A dirla tutta, forse è per questo che Gilmour l'ha scelta, perché in Between two points aleggia lo spirito di una delle più grandi band di tutti i tempi, ossia i Pink Floyd. Gilmour l'ha spiegata così: «Avevo quella canzone nella mia playlist dalla sua uscita. Recentemente l'ho menzionata a una o due persone: pensavo che fosse stata un successo, ma nessuno la conosceva. Ho chiesto a Romany di provarci».

E Romany Gilmour, che ha 22 anni e uno sguardo che ricorda quello del padre, riassume com'è andata: «Ho accettato e ho detto ok, la canto una volta sola, accendi il microfono».

Una voce che obiettivamente è pinkfloydiana se si pensa ai Pink Floyd degli inizi, sognanti o meglio stralunati o meglio ancora visionari. E però non è datata, non sembra una vecchia produzione, ha il tocco attuale, fresco e anche ispirato di chi nella musica ci è nata e vissuta, ha imparato a suonare l'arpa e ha assorbito la voglia di alzare sempre di più l'asticella.

Infine c'è la chitarra, quella chitarra.

Ci sono virtuosi che stupiscono per l'abbondanza e la velocità dei loro assoli. E ci sono quelli, come David Gilmour, che lavorano per sottrazione e riescono a essere incisivi ed emozionanti allo stesso modo, forse di più.

Certo, Between two points è un brano breve, una sorta di assaggio del disco che Gilmour ha deciso di presentare per la prima volta in Italia da dove parte il tour mondiale. Il 6 settembre uscirà Luck and strange e il 27 lui e la sua band suoneranno al Circo Massimo di Roma la prima delle sei date consecutive.

Un eventone, diciamola tutta.