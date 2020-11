Davide Brullo è nullo Parola di Davide Brullo

Proprio di uno scrittore debole è ostinarsi all'ombra affermando che l'esito plastico di un insuccesso sia una scelta. Davide Brullo non ha scelto il bosco - come direbbero i suoi scrittori favoriti - non ha scelto il sottosuolo e la trincea: semplicemente, lì è stato relegato dalla sua modestia. Affabulatore metallico, profilo omerico, spirito combattivo, Brullo resta un dandy nonostante si creda un samurai, è un cittadino del mondo, uno scapigliato, uno che stava bene tra i camerieri del Bloomsbury Group, tra i meno talentuosi, una specie di Lytton Strachey con la fionda, maneggiata perché va di moda, un caricaturista, insomma. Voglio dire: a me Davide Brullo è sempre parso un bluff. L'indagatore biblico si rivela, ai miei occhi, un bulimico dell'ego, il fustigatore dei titani, in verità, fa il gioco dei potentati editoriali: Brullo è un estremista da tè delle cinque, prono al culto di Morfeo più che a quello di Orfeo, provate a leggere i suoi libri, dopo cena, e ve ne accorgerete. In effetti, quando lo si incontra, Brullo è bello, cordiale, sorridente. Ha tutto per essere felice, e se si ostina a rompere le scatole al prossimo - brevi colpi d'ago, mica di coltello - è per restare coerente a un «personaggio» sorto, forse, da una infanzia turbata (chi lo conosce, d'altronde?). L'ansia esibizionistica lo ha reso un poligrafo, uno scriba di provincia: la bibliografia «brullesca» è infinita; che i suoi libri finiscano fuori catalogo, non disponibili, poco dopo averli pubblicati dovrebbe far sorgere all'autore qualche folgorante domanda in merito all'autenticità del proprio talento. A che pro tanta ostinazione? Brullo è, al contempo, giornalista e poeta, romanziere e traduttore. Nessuna di queste tante, troppe attività gli ha dato gloria, Brullo è un po' tutto e un po' niente, e questo è un po' troppo per la pazienza di un lettore.

Certo, gli riconosciamo, tutti, qualche verso riuscito, qualche pagina formidabile, qualche articolo da ritagliare, chi non ne possiede. Ma è tutto qui - e questo non fa di un uomo un artista. Brullo è quello del «bel gesto», della capriola in mezzo alla piazza, della piazzata estemporanea; quando lo conosci, la prima volta lo pensi effettivamente geniale, la seconda ti è tuttavia simpatico, la terza capisci perché - nomen omen - da uno come lui non si può cavare nulla. I libri di poesia li lascio ai cultori: da Annali (2004) a Gries (2019), non mi pare che ci si sia accorti della prestanza lirica di Brullo; a molti i suoi versi paiono artefatti, una vertigine in cartapesta, e poi, chi li ha letti? Come romanziere, Brullo nasce con Il lupo (2009), un tentativo pasticciato di imitare Cormac McCarthy. Del libro, sorretto dagli apprezzamenti di Massimiliano Parente e di Barbara Alberti, parlarono in pochissimi; il secondo, S (2010), è una specie di polluzione verbale notturna, illeggibile, che avrebbe dovuto convincere l'autore - eccezionale nel riferire i difetti altrui - della sua incapacità a scrivere un romanzo. Disseminato tra editori-amici, dissipando i testi in edizioni minuscole e irreperibili, Brullo torna alla ribalta al Premio Campiello, nel 2014, quando Monica Guerritore, presidente di giuria, a sorpresa, imbraccia il suo ultimo romanzo, Rinuncio, e lo legge davanti agli astanti, imponendo quel libro in cinquina. Per fortuna, i giurati, più ragionevoli, hanno scelto altrimenti. Il libro, centrato sulla rinuncia al trono papale di Benedetto XVI è slegato, faticoso, presuntuoso: Brullo, esteta del «teo-fantasy», torna sul tema nel 2018 con Pseudo-Paolo. Lettera di San Paolo Apostolo a San Pietro, romanzo in forma di saggio, annotato, improbabile fino all'irritazione. Brullo s'è fatto una sua teoria che spaccia come rivoluzionaria: il romanzo è morto, chi ci crede più?, il romanziere ha il compito di affastellare documenti fittizi, il lettore costruirà la narrazione che manca. Così, in Rinuncio appare il diario eretico di Papa Ratzinger; in Pseudo-Paolo una lettera fasulla di San Paolo; in Ingmar Bergman. La vita sessuale di Franz Kafka un soggetto porno-sapienziale del grande regista tedesco e in Un alfabeto nella neve il carteggio - nevrastenico - tra Pasternak e Marina Cvetaeva.

In letteratura tutte le teorie sono accettabili se esiste un'opera a giustificarle - le buone intenzioni di Brullo non bastano. Lo sfoggio di intelligenza, lo spaccio - vile - di verità arcane, poi, è una perversione romanzesca: il lettore vuole godere, Brullo ci obbliga al cilicio senza orizzonte di salvezza. Taccio sui testi teatrali tratti da alcuni romanzi di Brullo - inutile raspare nel rancido. Brullo sembra implicarsi, con pallido cinismo, nella schiera degli scrittori minori. Tra minore e minorato, però, c'è una certa differenza; la minoranza ha un suo egregio eroismo e qui non vedo uno scrittore. Una scrittura, semmai. Non basta.