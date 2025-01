De Cardenas morto sciando sull'Etna

Ascolta ora 00:00 00:00

Si trovava sull'Etna, nella zona della valle del Bove, per un'escursione di sci alpinismo con alcuni amici. Ed è stato lì, tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Deneri, a 2.700 metri di altezza che sarebbe all'improvviso scivolato su un pendio ghiaccito, andando a sbattere violentemente la testa. Quando sono arrivati soccorsi per lui non c'era già più niente da fare. È morto così Nicola Ruiz de Cardenas, 60 anni, presidente della sede di Pavia di Assolombarda (dal 2021) e amministratore delegato della Decsa di Voghera (nel Pavese), azienda di famiglia specializzata negli impianti di riscaldamento avviata dal nonno Giulio negli anno Venti, unico rappresentante in Italia di ventilatori di una famosa fabbrica americana ma poi concretizzata dal padre Gianluca nel 1975, con la nascita del primo stabilimento.

A portarlo all'ospedale Cannizzaro di Catania era stato un elicottero dei vigili del fuoco che, dopo essere intervenuto pochi minuti prima per recuperare un 17enne rimasto gravemente ferito sempre nello stesso luogo, aveva fatto appena in tempo a fare rifornimento per ripartire in soccorso a De Cardenas. Portato a bordo con il verricello, è stato trasportato al pronto soccorso, ma all'arrivo per lui non c'è stato più niente da fare. Nato nel 1964, De Cardenas si era laureato in Economia aziendale all'Università Bocconi. Sposato, con 2 figli aveva preso le redini della Decsa Srl, nel 2004, contribuendo anche all'ingresso dell'impresa nel Gruppo Cofinar nel 2002. Oltre al suo ruolo in azienda, dal 2017 era diventato presidente di Confindustria Pavia, portando a termine nel 2020 la fusione con Assolombarda. Lo aveva fatto con un'idea precisa, quella di «contribuire a costruire un futuro per il nostro territorio, per dare continuità agli sforzi fatti dalle nostre imprese, per garantire il massimo impegno sui punti chiave della nostra visione per il futuro del territorio». Voleva accompagnare il Pavese «verso una metamorfosi digitale, ambientale, umana, come lui stesso aveva dichiarato nel 2021: «Lotteremo con grande vigore contro l'immobilismo e la politica del non fare. Sfrutteremo e creeremo l'occasione per essere, di nuovo, motore della rinascita». Ieri in una nota il cordoglio da parte di Assolombarda.

«Il presidente Alessandro Spada, il direttore generale Alessandro Scarabelli, il Consiglio di presidenza, il Consiglio direttivo, il Consiglio generale e Assolombarda tutta esprimono il più profondo dolore per l'improvvisa scomparsa di Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda - hanno scritto - Nicola de Cardenas è stata una figura di grande importanza per la nostra Associazione, distinguendosi per il suo impegno sul territorio, che l'ha visto promotore appassionato di molte iniziative, tra cui Pavia Capitale della Cultura d'Impresa. Lo ricorderemo per la sua competenza e per le qualità umane. Assolombarda si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo».