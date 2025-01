De Martino spacchetta tutto: oltre i 7 milioni di spettatori

Ascolta ora 00:00 00:00

Lui che non riesce a prendere il telefono in mano per rispondere al Dottore perché ha le mani unte dalla mortadella. Lui che balla Sesso e samba con Gaetano. Lui che fa ridere così tanto Mario da fargli sputare l'acqua sul pacco. Lui che esulta così tanto per la vincita del concorrente da sembrare che abbia vinto lui. Pochi flash per spiegare il nuovo record di Stefano De Martino (nella foto): lunedì Affari tuoi ha sfondato il muro dei 7 milioni di spettatori (per l'esattezza 7.019.000 con il 32,3 per cento di share), diventando la puntata più vista in assoluto del game show da quando esiste e uno dei programmi più guardati degli ultimi anni. In alcuni momenti ha raccolto quasi uno spettatore su due davanti alla tv (picchi del 42,9 per cento) lasciando poi grande pubblico al Conte di Montecristo (31 per cento). Insomma, il giochino dei pacchi di Raiuno ormai è inarrestabile, cresce sera dopo sera, alla faccia di chi non scommetteva sull'ex ballerino di Torre del Greco. E gran parte del successo del programma è dovuto alla sua simpatia, ala verve, al bell'aspetto, all'innata ironia campana, alla capacità di mettersi in sintonia con i concorrenti. Ancor più di Amadeus, De Martino ha trasformato un format ingessato che prevede l'apertura di un pacco dietro l'altro in uno show dove accade di tutto: si balla, si chiacchiera, si mangia, si ride, si dicono fesserie, si raccontano le vite (a volte sofferenti) dei concorrenti, tra l'altro ben selezionati. «Questo è il momento migliore di tutta la mia giornata, guardare Stefano che conduce Affari tuoi come se fosse uno di noi!», è uno dei tanti post che fanno capire perché è così amato dal pubblico (ma sui social i detrattori continuano a ipotizzare trucchi nel gioco). Del resto le sue origini popolane (ha fatto il cameriere, il parcheggiatore, il fruttivendolo prima di entrare nella scuola di Amici) gli permettono di essere in sintonia con la gente o di avere la furbizia di farlo credere.

Sabato scorso è stato quasi in contemporanea su Raiuno e su Canale 5, ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi. E dal 28 gennaio tornerà a Stasera tutto è possibile dove si è fatto le ossa da showman. In attesa di un futuro volo verso Sanremo.