Decalogo e nuova academy. L'IA in cattedra alla Statale

La persona sempre al centro ma per affrontare l'ormai irrinunciabile sfida dell'Intelligenza artificiale con consapevolezza e spirito critico. Ieri in Statale si è svolto l'AI Day, l'evento di presentazione del Piano di Sviluppo dell'Intelligenza Artificiale che porterà l'ateneo nei prossimi sei anni a diventare università orientata all'AI. Per cominciare con un Decalogo che (spiegano) «fissa la prospettiva valoriale all'interno della quale un ateneo pubblico ed interdisciplinare come la Statale svilupperà le potenzialità dell'AI». Il documento ribadisce la centralità della persona con particolari accenti su trasparenza, inclusività, protezione dei dati, sostenibilità e cybersecurity, ma con linee guida specifiche per un uso consapevole dell'AI nella didattica, nella ricerca e nelle attività amministrative. La Statale non si tira indietro nella sfida del secolo. Anzi, si porta avanti. In parallelo promuove la «AI Literacy», un'offerta formativa multilivello, libera e gratuita, rivolta all'intera comunità universitaria, personale e studenti. Inoltre già a partire dal 2026/27, ci sarà una formazione di AI certificata tramite Open Badge e un numero minimo di crediti formativi nei percorsi formativi di tutte le lauree. «L'AI è intrinsecamente trasversale a tutti gli ambiti disciplinari e necessita del contributo di tutti i saperi per essere indagata, innovata, applicata - ha spiegato Silvana Castano, Prorettrice - La Statale istituirà la StAI Academy per concentrare e valorizzare la ricchezza di conoscenze e competenze che il nostro ateneo è in grado di fornire sui temi dell'AI per fare innovazione, formazione, ricerca, terza missione, anche con le imprese e gli enti del territorio».

«Le grandi rivoluzioni scientifiche e tecnologiche - ha concluso la rettrice Marina Brambilla - non possono prescindere dall'opera di decodificazione e interpretazione di altri saperi che hanno il compito di accompagnare le trasformazioni che portano con sé nell'alveo di una cultura condivisa, pubblica, che ne consenta un uso critico e consapevole, traducendo l'innovazione in autentico valore per ogni ambito di attività umana. L'Università Statale è pronta a fare la propria parte».