Un design dettato dal dialogo che sta tra architettura e natura

Risale al 1972 il lancio, nell'ambito della famiglia King Seiko, il top di gamma di Seiko, della linea VANAC, dal forte connotato di design, in catalogo fino al 1975 e distribuita solo sul territorio giapponese. Dopo cinquant'anni, lo scorso marzo, Seiko ha voluto riproporne il concept anni 70, questa volta worldwide, su cassa in acciaio, da 41 mm e 14,3 mm di spessore, con corona a vite, impermeabile fino a 100 metri.

L'ispirazione estetico-strutturale richiama l'orizzonte di Tokyo, le cui sfumature cambiano a seconda del momento della giornata, nell'incontro tra geometria urbana e spazi verdi: la sequenza di sfacci trapezoidali in alto e in basso - e a matrice triangolare, a seguire la curvatura della carrure, sviluppata verticalmente su di un ulteriore taglio lucido e satinato, compongono un insieme d'impatto monoblocco su base tonneau geometrica, il cui risultato più evidente è l'assenza di una vera e propria lunetta, ad esaltare un vetro zaffiro glassbox con trattamento antiriflesso. Il quadrante, a seguito di tale mood ispirazionale, presenta un motivo a righe orizzontali con indici che occupano uno spazio circolare dedicato, su piccolo spessore, caratterizzato da incisioni radiali a rappresentare la scala della minuteria; troviamo, poi, una geometria degl'indici percorsi da sfere a bastone dorate e luminescenti- tale da ricavare, al 12, una V in rilievo con luminescenza centrale, ripresa sul contrappeso della lancetta dei secondi.

Fino ad ora proposti solo con bracciale, i VANAC, oggi, accolgono, per la prima volta, un cinturino in pelle di vitello proveniente da concerie certificate, a garanzia di pratiche responsabili -, ben integrato e sono declinati in due versioni di quadrante, marrone, a richiamare il legno e la terra, e verde, ispirato ai rigogliosi parchi di Tokyo.

Ad animare i King Seiko VANAC, visibile attraverso il fondello con vetro zaffiro centrale, il calibro automatico di manifattura 8L45, con regolazione a vite eccentrica, ad offrire un'autonomia di 72 ore ed una precisione in un range di +10/-5 secondi al giorno.