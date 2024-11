Design, il SaloneSatellite porta l'innovazione giovane a Hong Kong

Il SaloneSatellite compi 25 anni e chiude le celebrazioni a Hong Kong con l’evento “SaloneSatellite Permanent Collection 1998-2024 Exhibition”, allestito dall’11 al 21 novembre, che mette in mostra più di 100 pezzi tra gli oltre 360 custoditi all’Artwood Academy - Polo Formativo del Legno Arredo Fondazione ITS Rosario Messina di Lentate sul Seveso. Sono alcuni dei prodotti entrati con successo nei cataloghi delle più prestigiose aziende di design dopo essere stati presentati come prototipi nelle diverse edizioni della manifestazione dedicata ai designer under35.

La mostra, organizzata su richiesta di International Design Furniture Fair Hong Kong e Designworks Foundation, è stata alletita all’Arts Pavilion West Kowloon di Hong Kong, è curata da Marva Griffin Wilshire - founder and curator del SaloneSatellite e ambassador of international relations del Salone del Mobile.Milano - con il suo team e con l’architetto Ricardo Bello Dias, autore anche dell’allestimento e della grafica, anima artistica di tutti gli allestimenti del SaloneSatellite fin dalla prima edizione, con il supporto di Hariadna Pinate, architetto dello Studio Bello Dias.

L’Arts Pavillion è stato aperto da una preview inaugurale per la stampa e i tanti ospiti, tra cui funzionari governativi e personalità internazionali, che sono giunti per celebrare questo importante momento di scambio culturale e creativo tra Italia e Hong Kong in cui si è sottolineato il contributo fondamentale del SaloneSatellite, che da oltre 25 anni è il trampolino di lancio per le nuove generazioni di designer.

Winnie Yue, fondatrice della Designworks Foundation e dell’IDFFHK International Design Furniture Fair Hong Kong, ha dato il benvenuto al pubblico mentre Kevin Yeung, segretario del Bureau della Cultura, Sport e Turismo, ha evidenziato l’importanza di promuovere il design giovane come ponte culturale. Carmelo Ficarra, Console generale d’Italia, ha espresso l’orgoglio per questa collaborazione e Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano, ha ricordato il ruolo pionieristico del SaloneSatellite nel sostenere giovani creativi da tutto il mondo. A celebrare il viaggio della collezione a Hong Kong Marva Griffin Wilshire che ha sottolineato come l’evento sia un’occasione di valorizzazione internazionale del talento di tanti giovani passati per la manifestazione e come opportunità per mostrare al mondo la ricchezza creativa della progettazione giovane.

“Portare una parte della Collezione Permanente del SaloneSatellite a Hong Kong rappresenta non solo un’occasione per far conoscere il lavoro di tanti giovani designer di talento, ma anche un'opportunità per celebrare la creatività globale e l’importanza dell’innovazione nel design - ha sottolineato -. È un momento di scambio culturale che evidenzia il ruolo fondamentale del SaloneSatellite nel valorizzare e sostenere i nuovi protagonisti del progetto internazionale e il miglior modo per concludere un anno di festeggiamenti per i suoi 25 anni”.

L’Arts Pavilion si trova nel polo espositivo del West Kowloon Cultural District di Hong Kong dove si trova anche l’M+ Pavilion progettato da Herzog & de Meuron divenuto un emblema del Victoria Harbour della metropoli cinese. In questa prestigiosa cornice, le idee dei designer si riconfermano nella loro trasformazione in prodotti “icona” e testimoniano il contributo creativo, estetico e progettuale dato dalle nuove generazioni all’evoluzione del design a cavallo del XXI secolo fino a oggi.

Legno, vetro, metallo, tessile, sughero, resine, nessun materiale, compresi quelli più recenti e innovativi, è escluso come le tecniche di lavorazione: dalle più tradizionali alla stampa 3D. Oggetti e arredi, piccoli e grandi, mostrano le intuizioni e le sperimentazioni a tutto campo, intraviste e apprezzate dai più attenti imprenditori del settore, o che sono divenute la base dello sviluppo professionale di alcuni

dei designer partecipanti del SaloneSatellite.

La Collezione Permanente – costituita nel Duemila quando i prototipi dei primi designer del SaloneSatellite hanno iniziato a essere messi in produzione e molti di loro cominciavano a donare i pezzi – illumina i frutti degli incontri tra imprenditori e giovani talenti che, da sconosciuti, si sono via via affermati diventando a volte loro stessi imprenditori. Grazie al costante monitoraggio e alle segnalazioni dirette di aziende e designer, la Collezione si amplia e si rinnova con nuove donazioni. Un nucleo importante è formato dai prodotti realizzati ad hoc nel 2017 per festeggiare le prime venti edizioni del SaloneSatellite.

Un segno importante di fiducia nei nuovi talenti, uno stimolo al fare, creare, osare che ha portato, per il suo valore educativo, a esporre la Collezione nell’Auditorium dell’, l’istituto per la formazione di professionalità della filiera del legno creato dalla Fondazione Its Rosario Messina con FederlegnoArredo e che si trova a Lentate sul Seveso, in Brianza, uno dei distretti propulsivi del Made in Italy che con questa prima mostra all’estero inizia viaggiare nel mondo.