Etereo: "Il nostro design si fonde con la natura"

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi ha avuto la fortuna di visitare almeno una volta nella vita “Casa come me”, l’iconica dimora caprese dello scrittore Curzio Malaparte, una delle grandi meraviglie architettoniche del Novecento, ha avuto ben chiara la sensazione di quanto il design d’autore possa fondersi armonicamente con lo spettacolo della natura e, al contempo, con l’identità dei suoi abitanti. Il riferimento alla villa arroccata sul mare di fronte ai meravigliosi Faraglioni è inevitabile guardando le opere del collettivo Etereo, ensemble di architetti, artisti e designer che proprio a Capri hanno quest’estate presentato il progetto Faraglioni, collezione messa in mostra durante la kermesse internazionale Nomad Circle, realizzata in edizione limitata e ispirata all’eleganza naturale delle più famose rocce al mondo.

Nel suggestivo scenario della Certosa di San Giacomo, Etereo ha presentato l’ultima opera di design figlia di un percorso che ha la propria visione filosofica proprio nel rapporto progettazione-Natura. «Creiamo bellezza per trasformare il mondo. Ogni spazio è un'opera d'arte in cui l'armonia è tutto», afferma Mirko Sala Tenna, co-founder di Etereo Design insieme a Stefania Digregorio. «La scelta dei materiali per noi è cruciale. In Faraglioni questa cura è palpabile, dalla superficie fino alla profondità dell’opera, che intende evocare la forza della natura replicando i suoi elementi più maestosi: l’acqua e la roccia». L’opera, realizzata per Nilufar, si compone di un tavolo da centro stanza, un dining table, un coffee table e due consolle, tutti pezzi unici che incarnano l'essenza del design italiano. Ogni elemento è un capolavoro che racconta una storia di contrasti e armonie: le possenti gambe in bronzo emulano concrezioni rocciose che sorreggono piani in vetro i quali, una volta fusi, vengono plasmati come se fossero di consistenza liquida.

La texture unica, ispirata alla spuma del mare, aggiunge profondità e movimento, evocando il perpetuo moto delle onde. “Ogni componente celebra i Faraglioni di Capri, simbolo eterno di bellezza e potenza”. Fondato nel 2017 a Dubai da Stefania Digregorio (nata a Giussano Italy 8/5/1985) e Mirko Sala Tenna (nato a Tirano Italy 22/7/1986), e con l'apertura di una sede a Milano nel 2022 e diretta da Enrico Serventi (nato a Brescia Italy 11/8/1989), Etereo è un crocevia di culture e influenze, un ponte tra tradizione e modernità. Guidati dalla passione per la bellezza e la funzionalità, ogni progetto è un'opera d'arte in sé. “I materiali sono il nostro linguaggio – dicono - e li scegliamo con cura per creare atmosfere uniche e coinvolgenti. Pietra, legno, vetro: ogni elemento contribuisce a una narrazione visiva che parla al cuore e alla mente.

I nostri progetti si estendono su scala globale, con lavori in corso in Europa, Medio Oriente e Asia. Ogni progetto è una collaborazione, una sinergia di talenti che si uniscono per creare qualcosa di veramente speciale”.