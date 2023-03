Allarme obesità nel mondo: i dati preoccupanti dello studio

Giungono dati allarmanti circa le proiezioni su obesità e sovrappeso nella popolazione mondiale: se continuerà questo trend, tra soltanto 12 anni (sarà il 2035) il 51% della gente non avrà il corretto pesoforma. Le stime arrivano da un report della World Obesity Federation che ipotizza uno scenario che riguarderebbe una persona su 4, due miliardi in tutto il mondo.

L'impatto economico

Oltre a un enorme danno per la salute individuale, l'impatto economico globale dato da sovrappeso e obesità raggiungerà i 4,32 trilioni di dollari all'anno entro il 2035 se non funzioneranno trattamenti e misure di prevenzione. Gli esperti indicano in questa cifra l'equivalente del 3% del Pil e paragonabile all'impatto che ha avuto la pandemia nel 2020. La tematica è importante e riguarda in modo trasversale anche l'obesità infantile che potrebbe raddoppiare rispetto ai livelli del 2020: maggiormente esposti i ragazzi con 208 milioni previsti in sovrappeso (+100%) e 175 milioni di ragazze con un valore più che raddoppiato (125%).

L'allarme degli esperti

Questa problematica mondiale riguarda soprattutto i Paesi a basso reddito: il Report ha evidenziato che 9 su 10 hanno redditi medio-bassi e sono tutti collocati tra Asia e Africa. Nelle prossime ore si terrà un importante incontro tra i responsabili politici delle Nazioni Unite, Stati Membri e società civile per discutere sul Rapporto Atlas e capire quali possono essere le nuove strategie e raccomandazioni per bloccare, sul nascere, il fenomeno. " È preoccupante che oltre la metà della popolazione mondiale abbia un indice di massa corporea elevato (IMC ≥25 kg/m²) entro la fine di questo periodo, e 1 persona su 4 vivrà con l'obesità (BMI ≥30kg/m²) rispetto a 1 su 7 oggi ", scrivono i ricercatori della Federazione. Per quanto riguarda l'impatto sul Pil globale, a causa di questi numeri l'economia di tutto il mondo potrebbe perdere oltre 4mila miliardi di dollari all'anno entro il 2035. " Ogni singola regione vedrà un aumento dell'impatto economico entro il 2035, con le Americhe (Nord, Centro e Sud America) che sosterranno i costi più elevati in percentuale del Pil (3,7% ) e la regione del Pacifico occidentale i costi totali più elevati (1,56 trilioni di dollari) .

"Rischiamo serie ripercussioni"

La Presidente della World Obesity Federation, Louise Baur, ha dichiarato che se non viene affrontata oggi l'obesità , "rischiamo serie ripercussioni in futuro" . La preoccupazione maggiore è l'aumento del peso senza controllo tra i giovanissimi. " I governi e i responsabili politici di tutto il mondo devono fare tutto il possibile per evitare di trasferire i costi sanitari, sociali ed economici alle giovani generazioni -ha aggiunto - Ciò significa guardare con urgenza ai sistemi e ai fattori alla radice che contribuiscono all'obesità e coinvolgere attivamente i giovani nelle soluzioni. Se agiamo insieme ora, abbiamo l'opportunità di aiutare miliardi di persone in futuro ".

Quasi un italiano su 2 in sovrappeso