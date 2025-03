Bimba finisce in ospedale dopo aver mangiato una granita: ecco qual è la sostanza nociva

Ascolta ora 00:00 00:00

Occhio a certi alimenti che si decide di dare ai più piccoli; una bimba di soli 4 anni è recentemente finita in ospedale a causa di una grave intossicazione alimentare, e non a causa di un alimento scaduto. La piccola Marnie Moore, infatti, aveva mangiato una semplice granita, e tanto è bastato a farla stare male.

A dare l'allarme è stata la madre della piccola, desiderosa di condividere la propria esperienza per evitare che l'episodio si ripeta per altri bambini. La sua bimba, Marnie, si trova a una festa fra coetanei quando, di punto in bianco, ha accusato un malore. " Era pallida e insensibile, non riusciva a stare in piedi da sola ", ha spiegato la donna, come riportato da Metro. Solo in un secondo momento si è capito che la piccola era stata male subito dopo aver ingerito della semplice granita. "Non ha neanche bevuto tutta la tazza, probabilmente solo metà. Circa 10 minuti dopo, ha iniziato a essere molto nervosa. Poi si è addormentata, quindi ho pensato che fosse solo molto stanca. Quando ho provato a svegliarla, mi sono resa conto che era priva di sensi" , ha aggiunto.

Un incubo per qualsiasi genitore. Marnie è stata quindi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Lancashire, dove è stata ricoverata per una grave intossicazione alimentare. I medici hanno poi spiegato che a provocare il malore era stato il glicerolo, una sostanza che non va bene per i più piccoli. " Questi frullati non dovrebbero essere permessi ai bambini sotto i 12 anni. Personalmente non permetterò mai più a mia figlia di berne uno. Non è un rischio che sono disposta a correre ", ha dichiarato la madre della bimba.

Attenzione, dunque, a certi prodotti. Il glicerolo, presente in certe bevande zuccherate, può risultare pericoloso. Ciò accade quando si presentano delle determinate condizioni. Come spiegato dagli esperti, i bambini risultati particolarmente sensibili alla sostanza sono portatori di una mutazione genetica che impedisce loro di metabolizzarlo. Il glicerolo, per loro, è tossico. Proprio per questo motivo alcune aziende hanno già provveduto a rimuoverlo dagli ingredienti.

Si tratta ancora di una minoranza, e adesso nel

Regno Unito c'è grande preoccupazione. Non è infatti facile individuare il glicerolo negli alimenti, bisogna saper leggere molto bene le etichette. La sostanza può essere indicata anche con la sigla