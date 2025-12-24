Cenoni di Natale e Capodanno, perché è fondamentale camminare per due minuti

Siamo entrati in quei giorni dell'anno dove, tradizionalmente, si passano tante ore con familiari e amici all'interno delle proprie abitazioni per celebrare le festività natalizie a suon di tavolate imbandite, lauti pasti e una vita più sedentaria del solito. Anche se si tratta di qualche giorno, il nostro organismo ne può comunque risentire in maniera negativa ma c'è un piccolo e facile accorgimento che consente di abbassare velocemente i livelli di glicemia nel sangue con benefici per il cuore: camminare.

Cosa dicono gli studi

La cosa positiva è che non si dovranno indossare indumenti ginnici, scarpe adatte o andare necessariamente in strada o nelle palestre: uno studio del 2022 portato avanti dall'Università di Limerick, Irlanda, ha dimostrato che il semplice fatto di alzarsi e non rimanere a lungo seduti a tavola o sul divano riduce la glicemia di quasi il 10% arrivando al 17% se si cammina per alcuni minuti con intensità medio o basse.

Perché camminare 2-5 minuti fa bene

Come detto, sono tante le ricerche sull'argomento ma una delle più significative ha dato risultati per certi versi sorprendendi: stare semplicemente in piedi o camminare per un tempo non superiore ai cinque minuti (anche 120 secondi, ovvero due minuti), pure all'interno di una casa, ha effetti molto positivi sulla glicemia, abbassandola. Non cambia granché, invece, sull'insulina. Chi invece vuole smaltire in maniera diversa e più efficace i cenoni di Natale e Capodanno può ripetere queste brevi camminate interne anche ogni mezz'ora.

Quali sono i benefici

Ancora meglio se si va all'aria aperta e si cammina per più tempo: specialmente a partire da un'ora dopo aver finito i pasti, ecco che una breve passeggiata ha effetti benefici anche sull'insulina. L'importante è comunque evitare picchi di glicemia per tutto ciò che si mangia in questo periodo dell'anno così da evitare l'esposizione a malattie cardiovascolari e al diabete. Proprio per quest'ultima malattia, che va tenuta sempre sotto controllo, una camminata dopo pranzo o cena è particolarmente indicata per chi soffre di diabete di tipo due. Uno studio neozelandese ha messo in luce che i pazienti affetti dalla patologia, camminando semplicemente per 10 minuti dopo i pasti hanno avuto benefici sulla riduzione della glicemia con risultati addirittura migliori di camminare anche per 30 minuti in altri momenti che non siano quelli alla fine dei pasti principali.

In generale, ovviamente, il consiglio non si limita soltanto al Natale e Capodanno: molti

studi hanno evidenziato che camminare già soltanto per 11 minuti al giorno riduce il rischio di morte prematura. mentre 30-45 con un passo sostenuto, cinque volte la settimana, abbassa i rischi di malattie cardiovascolari.