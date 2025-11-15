La dieta chetogenica è efficace nella prevenzione e nel trattamento delle malattie mentali?

Nota anche come dieta chetogenica, questo regime alimentare si basa sulla drastica riduzione degli alimenti ricchi di carboidrati, la principale fonte di energia del corpo, al fine di forzare il nostro corpo in uno specifico stato metabolico chiamato chetosi. Si ritiene che questo stato di chetosi fornisca al cervello un metabolismo più lento, meno suscettibile alle fluttuazioni della glicemia e ai disturbi neuronali.

Nutrizione: cos'è la dieta chetogenica?

La dieta chetogenica è un regime alimentare a bassissimo contenuto di carboidrati (5%), alto contenuto di grassi (80%) e moderato contenuto di proteine ​​(15%), studiato per portare il corpo in uno stato metabolico specifico: la chetosi. Gli unici zuccheri semplici consentiti sono quelli contenuti nella frutta e nella verdura meno dolci. Tutti gli alimenti ricchi di zuccheri semplici (dolci, miele, marmellata, caramelle, biscotti, torte, pasticcini e la maggior parte degli alimenti ultra-processati) o carboidrati complessi (pane e alimenti amidacei) sono vietati.

Gli alimenti da privilegiare nel menù sono quindi: carne, pesce, uova, olio, burro, avocado, frutta secca, formaggi e verdure verdi.

Limitando drasticamente i carboidrati, il carburante principale per muscoli e cervello, il corpo esaurisce le sue riserve di zucchero (glucosio nel sangue e glicogeno nel fegato, nei reni e nei muscoli) e passa quindi a un altro carburante: i corpi chetonici , prodotti dal fegato a partire dai grassi. Questi corpi chetonici diventano la principale fonte di energia, in particolare per il cervello, che ne trae un effetto stabilizzante ed antinfiammatorio.

Attenzione: la dieta chetogenica porta alla perdita di acqua perché ogni molecola di glicogeno è immagazzinata con 3 o 4 molecole d'acqua, quindi quando le riserve si esauriscono, l'acqua viene escreta e rilasciata dai reni. È fondamentale bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno!

Dieta chetogenica: primi risultati osservati sull'epilessia

Oggi è principalmente riconosciuta e utilizzata per i suoi benefici dimagranti, ma la dieta chetogenica è stata inizialmente sviluppata negli anni '20 per trattare le crisi epilettiche resistenti ai farmaci nei bambini.

In questo contesto, si è dimostrato in grado di modulare l'attività elettrica del cervello e di ridurre l'eccitabilità neuronale, un meccanismo comune a diversi disturbi psichiatrici.

Come influisce sul cervello?

Dagli anni '60, obesità, diabete e disturbi mentali sono aumentati in modo esponenziale. È difficile non collegare questo fenomeno all'evoluzione dell'industria agroalimentare e all'esplosione del consumo di alimenti ultra-processati e molto zuccherati.

Cosa succede nel nostro corpo quando consumiamo troppi carboidrati? Per regolare i livelli di zucchero nel sangue, il corpo secerne insulina, un ormone che abbassa la glicemia. Con eccessi ripetuti, alcuni tessuti diventano resistenti all'insulina – una condizione nota come insulino-resistenza – e il cervello non è immune a questo fenomeno.

Quando consumiamo troppi carboidrati, il cervello finisce in un "oceano di zucchero": nonostante la presenza di glucosio nel sangue, i neuroni non riescono più a utilizzarlo in modo efficiente. Il risultato: affaticamento cognitivo, difficoltà di concentrazione, irritabilità e quella che viene definita "nebbia cerebrale".

Utilizzando i corpi chetonici anziché il glucosio come fonte di energia, il cervello trae vantaggio da un carburante più stabile , limitando le variazioni della glicemia spesso associate alle fluttuazioni dell'umore e dell'energia.

La chetosi migliora anche la funzione mitocondriale (le “centrali” energetiche delle cellule), riducendo al contempo lo stress ossidativo e l’infiammazione neurocerebrale, due marcatori ormai ben identificati nella depressione o nella schizofrenia.

Studi preliminari suggeriscono che la dieta potrebbe aumentare la disponibilità di GABA, un neurotrasmettitore calmante, e ridurre il glutammato, coinvolto negli stati di ipereccitabilità e ansia.

Disturbo bipolare, ADHD, depressione, schizofrenia: quali sono le indicazioni per la dieta chetogenica?

La dieta chetogenica può avere effetti su numerosi disturbi psichiatrici , oggetto di studi scientifici.

In primo luogo, il disturbo bipolare, con studi che suggeriscono che la chetosi potrebbe stabilizzare l'umore e ridurre le fasi di mania o depressione. La depressione resistente al trattamento, riducendo l'infiammazione cerebrale e migliorando la lucidità mentale.

Inoltre sono in corso anche studi sperimentali sulla schizofrenia , che suggeriscono che la dieta chetogenica potrebbe modulare l'attività neuronale e ridurre alcuni sintomi cognitivi o negativi.

L'efficacia della dieta chetogenica è in fase di valutazione anche sul morbo di Alzheimer , detto anche diabete di tipo 3, a causa della resistenza neuronale all'insulina osservata.

Va notato che i risultati della dieta chetogenica su queste diverse condizioni mentali o neurologiche rimangono ancora esplorativi. Sebbene alcuni studi pilota mostrino miglioramenti dell'umore e delle funzioni cognitive, non ci sono ancora dati sufficienti per affermarla come terapia validata.

È inoltre importante ricordare che la dieta chetogenica è restrittiva e richiede un attento controllo medico. Inoltre, può avere effetti collaterali (carenze, affaticamento, problemi digestivi) e controindicazioni (pancreatite, insufficienza epatica, porfiria).

Menù: una giornata chetogenica

Ecco una panoramica pratica di una giornata con una dieta chetogenica:

Colazione

Frittata di spinaci e funghi, cotta in olio d'oliva o burro

1 avocado a fette

Caffè o tè semplice, possibilmente con un po' di panna intera

Pranzo

Insalata di salmone o tonno con rucola, cetriolo, peperoni e noci

Condimento: olio d'oliva + aceto di mele

Formaggio a pasta dura come accompagnamento (facoltativo)

Spuntino

Qualche mandorla o noce di macadamia

Uno yogurt greco semplice

Pollo arrosto o filetto di pesce

Verdure verdi saltate nel burro o nell'olio (zucchine, broccoli, cavolfiore)

Insalata verde con qualche oliva

Dessert facoltativo: mousse di avocado e cacao amaro