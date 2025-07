Dieta mima-digiuno: riduce diabete e età (e senza i farmaci)

Trent’anni di cibi ultraprocessati e confezionati ci hanno letteralmente messo in ginocchio. Solo in Italia i diabetici sono 3,5 milioni e gli obesi 6 milioni. È ora della svolta. Come riportare la popolazione a mangiare sano? Semplicemente smettendo di promettere diete miracolose ma proibitive o di ammiccare su farmaci anti diabete, usati impropriamente per perdere peso. È necessario tornare a un piano nutrizionale. La dieta della longevità, già lanciata anni fa da Valter Longo, torna in una versione più moderna e fondamentale in un momento storico in cui chi vuole perdere peso ricorre troppo facilmente a farmaci per malati di diabete.

ANTI DIABETE

Il programma alimentare è adatto alla popolazione dei diabetici e, per periodi più brevi (5 giorni al mese), a chi si vuole mantenere sano (e giovane) pur non avendo problemi di diabete o obesità. Ma senza medicinali.

Barrette, vellutate e tisane del piano di L-Nutra Healt debuttano in Europa sulla base di un principio: i farmaci come il semaglutide risultano efficaci nel controllo glicemico e nella perdita di peso ma provocano anche una significativa perdita di massa muscolare e, una volta sospesi, interrompono i loro effetti. Il mima-digiuno invece fa perdere massa grassa, senza imporre cambiamenti drastici nello stile di vita. «L’Europa - sostiene Andrea Ghirardi (nella foto), ceo di L-Nutra Europe - è pronta per un cambio di paradigma nella gestione delle malattie croniche e, nel tempo, questo approccio porterà anche notevoli risparmio nella sanità». «Per troppo tempo la cura del diabete si è concentrata sulla gestione della glicemia invece che sulla risoluzione » aggiunge William Hsu, chief medical officer di L-Nutra.

LA DIETA DEI 5 GIORNI

Per chi non ha particolari problemi di salute ma ha necessità di perdere qualche chilo e ritrovare le energie «aggiustando» la metrica del proprio metabolismo, arriva la dieta dei 5 giorni, ProLon. Uno studio pubblicato su Nature ha dimostrato che 3 cicli di Pro-Lon, uno al mese, possono ridurre l’età biologica di 2,5 anni. Perché l’obbiettivo non è solo vivere più a lungo, ma vivere bene.

«Vogliamo offrire alle persone un modo accessibile e scientificamente rigoroso di influenzare il processo di invecchiamento dall’interno» precisa Ghirardi.

Le novità di L-Nutra non sono finite: il gruppo si sta preparando alla quotazione sul Nasdaq nel 2026 e sta studiando una nuova linea di prodotti alimentari sani e allo stesso tempo gourmet, realizzati assieme allo chef Niko Romito, tre stelle Michelin. Ci saranno creme spalmabili sane, barrette, shake e una linea di piatti pronti. Ma buonissimi. Perché in una dieta che funzioni e porti a un reale beneficio e recupero di vitalià, anche il palato ha la sua parte.