Ecco perché dovresti mangiare più radicchio rosso

Molti degli alimenti che troviamo nella nostra dieta possono rivelarsi dei validi alleati per la nostra salute; uno di questi è il radicchio rosso che, stando a studi recenti, partecipa attivamente al benessere dell'organismo. Oltre ad essere un tipo di ortaggio altamente saziante, quindi molto utile nelle diete, ci aiuta a stare meglio, perché ha effetti protettivi per cellule e organi.

Le incredibili proprietà del radicchio rosso

Questo vegetale favorisce la digestione ed ha ottimi effetti su tutto il tratto gastrointestinale. Pare infatti che abbia effetti sia diuretici che depurativi per via del grande contenuto d'acqua, oltre a migliorare la funzionalità dell'intestino. Non solo. Il radicchio rosso protegge il cuore, ed è capace di allungare la vita cellulare.

Si tratta, pertanto, di un alimento che dovremmo consumare tutti quanti. Conosciuto con il nome di Cichorium Intybus L., è stato usato in cucina fin dall'antichità grazie alla sua versatilità. In Italia è stato introdotto per la prima volta nella dieta a Dosson, in provincia di Treviso, ed era il '500. Treviso è poi rimasto un territorio di elezione per la coltivazione di questo particolare ortaggio, che inizialmente veniva consumato prevalentemente dalle persone povere.

Ma in che modo il radicchio ci protegge? Tutto si deve principalmente alle antocianine, coloranti idrosolubili appartenenti alla famiglia dei flavonoidi, dai quali deriva il suo colore rosso. I composti fenolici non solo aiutano il nostro cuore a stare meglio ma, secondo certi studi, riuscirebbero anche ad agire sul processo di invecchiamento delle cellule. Il fatto che possieda poche calorie, lo rende inoltre un alleato nelle diete. I medici, inoltre, fanno sapere che ha un effetto protettivo contro il tumore al colon. La lattucopicrina presente al suo interno lo rende prezioso anche contro la malaria, mentre l'inulina è utile per coloro che sono affetti da diabete n.2.

L'ortaggio contiene inoltre calcio e ferro, vitamina K e antiossidanti. Tutti elementi che portano benefici alla salute. Sembra che possa ridurre del 30% il rischio di malattie cardiache, e del 45% di infarto.

In totale, in 100 grammi di radicchio rosso troviamo 94 g di acqua, 1,4 g di proteine, 30 mg di fosforo, 1,6 g di zuccheri, 0,3 mg di ferro, 240 mg di potassio, 1,6 g di carboidrati, 0,1 g di lipidi, 10 mg di sodio, 10 mg di vitamina C, 0,05 mg divitamina B2, 3 g di fibre, 0,07 mg di vitamina B1, tracce di vitamina A, 0,3 mg di vitamina B3, 36 mg di calcio.

Gli usi del radicchio

Solitamente questo ortaggio è disponibile da ottobre ad aprile. Tra le specie migliori, il più ricercato rimane il radicchio rosso di Treviso, seguito da quello di Chioggia e di Verona. In cucina trova il suo nell'insalata e/o come condimento di riso e pasta.

Dovrebbe essere

consumato conda chi è affetto di gastrite e/o calcoli. Attenzione anche per chi soffre di colite o ulcera duodenale. Da evitare in caso di allergia al nickel, infatti ne contiente, e in gravidanza.